男PO文「罷免超過12席就請啤酒」遭法辦　檢：只是開玩笑不起訴

▲北市1名莊姓男子在臉書發文說罷免超過12席要請啤酒遭移送法辦。上為726開票畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣史上最大規模「大罷免」行動首波投票甫落幕，針對24名國民黨立委及停職中的新竹市長高虹安的罷免案，全數未達25％同意票門檻遭否決，「關鍵12席」效應未被觸發，藍白陣營暫時保住國會優勢。期間，北市1名莊姓男子因在臉書PO文「賭一手啤酒罷免超過12席」遭送辦，士林地檢署認定屬戲謔言論、無賭博要素，以犯罪嫌疑不足處分不起訴。

就在罷免投票激戰前夕，莊姓男子於6月24日主動在臉書發文，寫下「有點想開賭盤……賭注一手啤酒！最後罷免超過12席！」內容，被警方認為以罷免投票結果為標的經營賭盤，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》及刑法聚眾賭博罪，移送士林地檢署偵辦。

莊男在警詢時堅決否認犯罪，強調發文純屬「開玩笑」，並未經營任何選舉賭盤或實際下注行為。檢方檢視發文前後的留言截圖後發現，雖有網友跟帖回覆，但內容並未涉及賠率、下注方式或啤酒交付方式，也未留下聯絡方式；整段對話語氣戲謔，與真實賭博行為明顯不同，且無其他積極證據可證明莊男有意圖影響罷免結果，因此以犯罪嫌疑不足為由作成不起訴處分。

這場史上最大規模的罷免行動首波已落幕，投票結果雖未達門檻，但過程中網路輿論不斷發酵，甚至出現此案「啤酒賭盤案」。所幸檢方經調查後認為發文屬戲謔玩笑，未涉及賭博要素，依法不起訴。