加強業務連結更接地氣　更保總會走訪北中南東各分會深入溝通

▲更保總會顧問黃冠運（中），帶領團隊拜訪更保南投分會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會總會為了加強業務連結，並展現更生保護工作成效，強化與司法機關的合作連結，於今年4到6月間，啟動「更生保護業務關懷」系列行動。由更保總會顧問黃冠運代表更保董事長張斗輝，實地走訪台北、台中、台南、花蓮等20個分會，拜會地檢署檢察長等長官，讓更保業務連結更緊密。

在本次實地走訪過程中，各地更生保護分會展現出因地制宜的創新服務模式與深耕在地資源的努力成果。桃園分會強調與觀護人室之間保持緊密聯繫，因轉介案件頻繁導致案件量持續攀升，進而面臨人力派案的挑戰，顯示出該會在第一線服務承接上的壓力與責任。

新竹分會則展現優異橫向整合能力，積極與地檢署、矯正機關及誠正中學建立合作夥伴關係，透過多元連結拓展服務能量。士林分會推動「更生之路」服務方案，與安置機構密切合作，強化個案在轉介前後的持續陪伴與支持，確保服務不中斷。新北分會則發展出更生商品一條龍行銷模式，整合創業貸款、就業輔導與各式推廣活動，為個案建立穩定經濟基礎。

臺北分會聚焦於複雜毒品個案的處遇策略，致力於整合安置機構與跨域社福、醫療資源，提供個案更全面的支持系統。基隆分會則結合車美容職訓、醫療聯盟及地方宮廟資源，發展出兼具實務與文化特色的多元服務。宜蘭分會持續穩健執行各項更生保護業務，表現卓越，連年獲得司法機關與反毒單位績優肯定。苗栗分會則深化與看守所的合作關係，強化家庭支持與安置資源之間的有效銜接，提升服務連貫性。

南投分會運用動機式晤談技巧，引導個案自我覺察與改變，並強化與相關機構的轉介合作，提升整體服務效率。臺南分會則整合心理諮商與家庭支持機制，積極擴展毒品社區處遇服務網絡，為高風險個案提供更細緻的照顧。花蓮分會以「安置與職訓並重」為發展方向，建構整合式服務場域，推動「曙光之屋」與技職中心等多項方案，協助個案穩定生活。臺東分會則聚焦於高風險個案的支持與轉銜工作，成效顯著，榮獲114年社會安全網績優團體之肯定。

此次拜訪除為業務說明與分享，亦是強化溝通與夥伴連結的契機。分會於座談中提出實務困境，並與總會共同討論解方與交流經驗。更保盼透過業務關懷，深化司法與更生保護合作，厚植更生人復歸基礎，共好未來。

▼更保總會顧問黃冠運（中），帶領團隊拜訪新竹地檢署、更保新竹分會。（圖／臺灣更生保護會提供）