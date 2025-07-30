遭白委質疑延宕《青年基本法》審查　召委轟：有違憲疑慮毫無知覺

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／翻攝民進黨立委林宜瑾臉書）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委劉書彬日前譴責立院教文委員會召委、民進黨立委林宜瑾延宕《青年基本法》審查。對此，林宜瑾今（30日）表示，首先這是白營對無正當性延會的政治性利用；第二，這種程度的政治口水，恰恰反映出白營對立法品質的徹底無知，甚至連民眾黨版《青年基本法》有違憲疑慮都毫無知覺。

林宜瑾強調，為了積極推動《青年基本法》立法，無論公聽會又或者安排法案詢答，都是在其召委任內完成。一直以來都在拉攏國民黨搞多數輾壓、不在意立法品質的民眾黨絕對不會懂，光是公聽會結束後的各方意見收整，以及向教育部的持續倡議、說服與溝通，就須耗費龐大時間。更不用說當各黨派、各委員版本陸續被提出後，作為排案方須對各提案版本做出的深入研究與評估了。

談到議程安排，林宜瑾指出，法定會期早該結束，然而藍白兩黨卻硬要推出史上最長延會，並且在如此無正當性的延會背後，根本沒有任何禁得起檢視的理由。立法院是監督之所在，同時也是政治攻防之所在，無論是行政團隊，又或者立委團隊，都不該一年四季泡在攻防與口水之中，備詢和質詢皆非行政單位和立委工作的全部！除了鏡頭前的詢答，有更多時間必須花在鏡頭拍不到的研究、會議，以及所有為了讓國家運作順暢所必須下的苦工。

林宜瑾直言，「延會欠缺效率，不僅院會無建樹，各委員會也是被考察行程充斥，這是全民皆知事實。若非不排議程無法處理的議題，在延會期間我選擇最小耗費國家資源的排案節奏，把時間、空間還給立法及行政幕僚。」

與其指責他人不在無謂的延會期間陪同排案演戲，林宜瑾認為，民眾黨更該好好反省自身的法案及論述品質，民眾黨所提具違憲疑慮的《青年基本法》版本，正是這陣子她與黨內同志及青年團體仔細檢視的問題之一。在民眾黨版《青年基本法》第十九條當中明定，「政府應達成十八歲以上國民有選舉、被選舉、罷免之權之目標，並依第二十八條第一項之規定，於本法施行之日起二年內，另以法律定之。」

林宜瑾批評，民眾黨的提案方式就是要用法律衝撞《憲法》，最糟糕的狀況無非《青年基本法》遭判違憲，並且十八歲公民繼續沒有公民權。她另外也強調，民眾黨這種立法手段極度欠缺責任感，如果真的被以多數暴力通過了，恐將導致行政單位被迫在違法和違憲之間做選擇，根本手足無措。

最後，林宜瑾表示，十八歲公民權及《青年基本法》都是眾人高度期待能夠正式上路的法律保障，她在這一屆上任之初，就提出了十八歲公民權修憲案，本會期擔任召委後也馬上排審《青年基本法》。讓兩案各循相應途徑完成法制作業，才是相對穩健策略。她喊話，期待未來排審《青年基本法》時，民眾黨可以深思合宜的立法方式，不要堅持硬過有違憲疑慮的法條。如果民眾黨真的關心十八歲公民權，就不要只搞廢監院，應共同支持通過十八歲公民權修憲案。