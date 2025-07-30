海嘯非普通海浪「極具危險性」！氣象署傳授4大保命口訣：請抓牢

▲中央氣象署已發布海嘯警報，提醒民眾嚴加防範。（氣象署提供）

圖文／鏡週刊

俄羅斯遠東地區的堪察加半島今（30）日上午7時24分發生規模8.8強烈地震，震央位於該半島東部外海，為當地超過70年來最強烈的一次地震。受其影響，引發的海嘯在13時18分抵台灣東部沿海地區。中央氣象署已發布海嘯警報，提醒民眾嚴加防範。

氣象署指出，台灣周遭海域地形複雜，海嘯波高度難以精準預測，可能根據地形有所變化，並恐持續數小時。氣象單位強調，海嘯並非普通海浪，而是由海底地震造成的劇烈海水位變動，可能出現多次海水急退與強烈回湧，極具危險性。

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預估海嘯波高落在30公分至1公尺的區域，包含台東成功至屏東滿州的東南沿海，以及台南至屏東恆春的西南沿海。其餘如新北、基隆、宜蘭、花蓮及桃園至嘉義的沿岸地區，預計海嘯波高將低於30公分。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也同步提醒，傍晚前切勿前往海邊、港口、防波堤、河口與海堤等海岸區域，以策安全。

氣象署過去也曾對海嘯來襲提醒民眾若遇海嘯來襲時可需遵守4大行動指引，並建議民眾持續關注氣象署海嘯資訊，等到「海嘯警報解除」或「海嘯警訊解除」的消息發布後，再返回原處。

1.往高處：若你所在的位置附近正好有高樓或山坡，請往高處移動。建議待在3層樓（高約10公尺）以上的區域，靜靜等待警報解除。

2.往內陸：若附近沒有高處，請往內陸移動，盡量遠離海岸線。短程移動不建議開車，以免塞車、影響逃生，或是連人帶車被海嘯捲走。

海嘯來襲時，最理想的狀態就是逃往高處或內陸，但如果你不幸剛好在海邊或低窪地區，眼看海嘯就在不遠處，真的、真的來不及逃跑，請採取下列2種行動：

3.找堅固：若來不及往高處或內陸移動，建議就地尋找堅固的建築物避難，並且盡可能打開所有門窗，減少海嘯對建築物的衝擊。

4.抓牢固：若不幸落入水中、遭海嘯沖走，請保持冷靜，抓住大型漂浮物，或是想辦法爬上附近相對較高的固定物，等待後續救援。將持續監控後續海嘯變化，並適時發布最新資訊，請民眾留意官方訊息，保持冷靜但不掉以輕心。



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