談判桌上缺乏誠意？美方對南韓下最後通牒：拿出「最完整協議」！

▲美國總統川普搭乘空軍一號離開英國蘇格蘭，在返回華府時回答記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府向南韓課徵25%對等關稅，預計將從8月1日起實施，如今已進入倒數階段。對此，美國總統川普強調，關稅政策會讓美國更加富有。同時，美媒則爆料，美國方面要求南韓交出「最有誠意的貿易談判」提案，疑似是對南韓給出的籌碼不滿。為此，三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、韓華集團副會長金東官趕赴華府。

根據《韓聯社》，川普結束英國蘇格蘭出訪行程後，搭乘專機空軍一號抵達美國華府，並準備進入白宮。在此之際，一名記者在現場問道，「和南韓之間的關稅談判會在明天結束嗎」；可能是現場太過吵雜，加上其他記者的提問此起彼落，川普反問，「你說明天什麼會結束？」

提問人回答「關稅」。對此，川普則回應，「關稅（談判）明天不會結束。但是我國（美國）變得更加富有，而這是我們的期望。我們必須擁有富強的美國、必須賺更多錢。我們正在變得更加強壯和富有。」

▲南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

其實，南韓已派出產業通商資源部長金正官、通商交涉本部長呂翰九飛往華府，於美東時間24至25日與美國商務部長盧特尼克進行兩輪的談判，且前往商務部長官邸繼續挑燈夜戰，盧特尼克跟著川普出訪英國蘇格蘭時，金正官、呂翰九甚至緊跟在後，並在最近返回華府，繼續和美方談判。

根據美媒《華爾街日報》，儘管南韓李在明政府提出由企業挹注1000億美元、且由政府提供貸款與融資等資金援助之方案，更在最後提出規模高達數百億美元的「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）合作計畫，盼透過合作重振美國造船業，但是美方仍對南韓所提出的籌碼感到不滿。

報導指出，盧特尼克向南韓的談判官員要求，「請你們端出最完善、也最具有誠意的貿易協議方案」，外界認為美方仍不滿意南韓提出的籌碼。觀察南韓在美國市場的主要競爭對手，日本承諾對美投資5500億美元、歐盟承諾投資6000億美元，南韓要求美國全面減免關稅，美國則要求南韓挹注4000億美元成立對美投資基金。

▲美國對於南韓的造船產業感到高度興趣。（圖／達志影像）

另外，南韓也派出經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲出訪華府，預計美東時間31日與美國財政部長貝森特進行談判。具潤哲也於29日下午攜手金正官、呂翰九，與盧特尼克進行2個小時的談判。同時，南韓外交部長趙顯預計趕在關稅政策上路之前，和美國國務卿盧比歐展開會談。

南韓總統辦公室政策室長金容範30日下午透露，美國除了對南韓提出的造船業合作感到高度關注以外，雙方還針對半導體、蓄電池、生技領域合作進行討論。

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