快訊／紐約辦公大樓槍擊「1警中彈身亡」　兇嫌33樓舉槍自盡

▲兇手持槍闖入黑石集團(Blackstone)總部所在的辦公大樓內。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約市曼哈頓一棟辦公大樓28日晚間傳出槍響,地點就在市中心公園大道(Park Avenue)345號、知名投資機構黑石集團(Blackstone)總部所在的辦公大樓內。據了解,至少有2人中彈,造成一名紐約市警察殉職,槍手隨後在33樓現場舉槍自盡。

BREAKING: Active shooter with multiple injured victims in Blackstone Building near East 52nd Street between Park & Lexington Avenue in Manhattan, NYC. I’m in Japan right now and there isn’t even a slight fear of ever getting shot here. America has a problem. pic.twitter.com/qF12W2WJ8h

根據《美聯社》報導,槍擊發生在當地時間晚間6時30分左右,紐約市消防局(FDNY)接獲報案後,緊急派遣救援人員前往現場處理。槍手在開槍射殺一名警員後,於大樓33樓開槍自盡,當樓層正是黑石總部的一部分。

目前該名槍手身分尚未公布。知情人士透露,案件仍在調查中,尚無法確認死者具體傷勢與身份。

此外,聯邦調查局(FBI)副局長邦吉諾(Dan Bongino)也證實,FBI人員已抵達現場,支援當地警方處理這起「現行犯罪現場」(active crime scene),協助後續調查與現場控管。

????????????BREAKING: ACTIVE SHOOTER IN NYC NEAR PARK AVE, BLACKSTONE BUILDING



One NYPD officer has been shot multiple times. Multiple civilians are reportedly injured.



The bomb squad is on site and the blood bank has been called up.



The suspect is described as a Middle Eastern… https://t.co/wClRt0afsV pic.twitter.com/lxCIqdzYUj