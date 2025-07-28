致災性雨彈狂炸！　卓榮泰令4部會南下支援：全力守護民眾安全

▲高雄山區紫爆級超大豪雨，溪水暴漲漫路面，土石崩落畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳家祥／台北報導

受低壓帶影響加上西南風增強帶來較多水氣，中南部連日來遭受短延時豪大雨侵擾，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布明天（29日）停班停課。從氣象圖研判，大雷雨、局部豪雨等級以上降雨未來幾天仍會發生，為此，行政院長卓榮泰今指示政委陳金德率工程會、經濟部水利署、農業部農田水利署、內政部國土署等單位赴現場，協調部會給予地方最快速即時的協助，展現中央全力支援，守護民眾安全、降低民眾損失，儘速幫助民眾恢復家園。

今日台南、嘉義、雲林出現短延時強降雨情形，累積雨量驚人並有災情傳出，部分地區宣布停班課。行政院長卓榮泰在聽取相關資訊後，就立刻指示龔明鑫秘書長、李孟諺顧問儘速和地方聯繫掌握災情及整備狀況，並請政務委員陳金德代表行政院，帶領相關部會儘速前往南部地區視察，協助地方政府應變，守護民眾安全。

政院人士指出，近年來極端氣候問題頻發，卓院長上週五已前往台南、嘉義關心災後復原問題，今日又有強降雨情況發生，卓十分關心，要求務必給地方最大的協助。為此，陳金德在下午二時許就先到台南、之後再赴嘉義，視察積水災情。

政院人士表示，雖然目前雨勢趨緩，但根據氣象預報，晚間可能仍會有豪大雨發生情況，為免重複致災，陳金德特別請台南市政府民政局務必再次清查，避免讓長者住在屋況不好或破損的房子裡，「因為雨勢會多大多急」難以預測。

考量目前水勢應僅是暫時消退，政院人士強調，現在不能有任何的懈怠，反而應該把握時間。因此，陳金德仍請台南市政府、嘉義縣政府及水利署確保抽水站正常運作，若有大雨發生，也須迅速調度移動式抽水機，盡速排除淹水情況。

另外，針對現場委員們有關農水路清淤、電信通訊搶修、專人操作防水閘門、國軍持續送餐及移動式抽水機佈建等事宜，包括水利署、國土署、農水署都迅速協助辦理。此外，陳金德也請台南市政府儘速完成行政院家園復原慰助金發放，使民眾能儘早收到慰助金。

政院人士強調，未來一周因西南氣流旺盛，南部地區仍會有短延時強降雨情形，卓榮泰請陳金德帶領行政院公共工程委員會、經濟部水利署、農業部農田水利署、內政部國土署等單位前往現場，就是希望協調部會給予地方最及時的協助，展現中央全力支援，守護民眾安全、降低民眾損失，儘速幫助民眾恢復家園。

▼28日晚間天氣概況。（圖／中央氣象署）