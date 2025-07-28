嘉義民宅惡火「母子命喪火窟」！相驗死因曝光　全案釀2死3傷

▲▼嘉義民宅大火奪2命。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市西區福州八街一處住宅27日深夜發生火警，造成2戶人家共5人受困！警消獲報趕抵現場搶救，但其中66歲陳女、41歲孫男母子不幸罹難，全案一共造成2死3傷。檢方針對遺體進行相驗，死因為全身大範圍燒燙傷。

警消27日深夜10時接獲通報，福州八街一棟4層樓高、鐵皮加蓋建物發生火警，火勢相當猛烈，現場全面燃燒，緊急出動6個分隊前往灌救，並於深夜11時16分撲滅。

初步了解，現場共有2戶受災、5人受困，其中68歲孫姓屋主及時逃出，受有10%燒燙傷、嗆傷；孫姓屋主的66歲陳姓妻子受困於3樓浴室，被尋獲時已明顯死亡；41歲孫姓兒子在2樓被發現，當時已無生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重於28日凌晨0時33分宣告不治。

除孫姓一家三口外，另外2名受困的57歲、51歲女住戶及時脫困，生命跡象穩定，預防性送往嘉義基督教醫院救治，全案一共造成2死3傷。

檢方28日上午針對陳女、孫男母子遺體進行相驗，2名死者除燒燙傷外，並無其他明顯外傷，因此不安排解剖，待出具火調報告後將開立死亡證明書，死因初判為全身大範圍燒燙傷。