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國6「國姓1號隧道」連環撞！4車頭尾相連　10多人無奈下車

▲國道6號發生4車連環追撞車禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國道6號發生4車連環追撞車禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

1部小客車27日上午經國道6號往埔里方向行駛，疑未保持安全距離而追撞前方小客車，總共造成4車連環追撞車禍，所幸無造成人員受傷，肇事經過及肇因研判持續由國道警方調查釐清中。

國道警局第七大隊指出，上午11時11分許接獲報案，得知於國道6號東向18公里發生4車A3交通事故案，派員抵達現場後，發現有5輛轎車停放於內側車道，除了排頭第一輛深灰色轎車外，後方四台車（如圖編號A至D）都頭尾相連、追撞在一起，引擎蓋和車斗都凹陷毀損，每車的駕駛和乘客總共10多人陸續下車，不知所措地站在路邊。

▲白色A轎車最先撞上前方深灰色B轎車，最前方另一台深灰色轎車誤以為遭撞也停下。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼白色A轎車最先撞上前方深灰色B轎車，最前方另一台深灰色轎車誤以為遭撞也停下；後方白色C轎車又追撞前方A轎車（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國道6號東向18公里今天上午發生4車追撞交通事故。（圖／記者高堂堯翻攝）

經過警方現場詢問相關用路人後，初步釐清為於白色的A小客車當時行駛內側車道時，疑未保持安全距離、先追撞前方之深灰色B小客車，接著兩車緩緩向前移動，後方白色C、銀色D2部小客車也皆疑似未保持安全距離，又分別追撞A小客車和C小客車。

▲▼銀色D轎車最後撞上前方白色C轎車，所有駕駛和乘客都下車察看。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼銀色D轎車最後撞上前方白色C轎車，所有駕駛和乘客都下車察看。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國道6號東向18公里今天上午發生4車追撞交通事故。（圖／記者高堂堯翻攝）

至於第一輛深灰色轎車駕駛則因後方連續撞車的巨大聲響，誤以為自己也被撞而停下檢視，發現並無車損後才放心駛離現場；四輛事故車則由拖吊車陸續拖離現場、前往國道警局進行調查，該起事故於11時47分排除，造成車流回堵約1公里。

國道七隊呼籲用路人「安全距離保持好，養足精神上國道」，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

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