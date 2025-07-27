新莊瓦斯工不滿工作被找碴　酒後持美工刀砍同事！拒捕釀警受傷

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一家瓦斯行昨（26）日晚間一名45歲林姓男員工疑因不滿朱姓同事長期找碴，酒後情緒失控，竟持美工刀前往公司，見面二話不說就朝朱男頭部、手部猛砍多刀後逃逸，造成朱男頭、手切割傷。警方獲報後迅速鎖定林男行蹤並成功攔截逮捕，但林男拒捕導致警員受傷。全案訊後依傷害及妨害公務罪將林男移送法辦。

▼林男持美工刀砍傷朱姓同事（紅圈處）。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，行凶的林姓男子與受傷的朱姓男子為新莊區中華路二段一家瓦斯行的員工。兩人平日因工作摩擦頻繁，朱男的「找碴」行為讓林男積怨已久，雙方曾多次爆發激烈口角。昨日晚間，林男在飲酒後，越想越氣，情緒激動之下，竟預藏美工刀前往瓦斯行。見到朱男後，不發一語便直接掏出美工刀，朝朱男的頭部及手部猛揮多刀，朱男猝不及防，當場被砍得渾身是血並跌坐在地，林男則在行凶後立即逃離現場。

警方獲報後，立即派遣救護車將受傷的朱男送醫治療。同時，迅速調閱周邊監視器畫面，追查鎖定林男的行蹤。最終，在中港路找到林男。然而，在警方逮捕過程中他竟試圖掙脫拒捕，並對員警辱罵三字經，導致一名警員輕微受傷，警訊後，將林姓男子依傷害及妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲▼事發的瓦斯行小貨車及警方查扣林男行兇的美工刀。（圖／記者陳以昇翻攝）