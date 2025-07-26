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西方媒體稱美銀行高管茅晨月失蹤　陸官媒反擊又「渲染」赴華風險

▲中美關係。（圖／CFP）

▲美國富國銀行高管茅晨月被中國限制出境，被西方媒體解讀「在華失蹤」，遭到官媒《環時》反擊。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國富國銀行高管茅晨月被中國限制出境，該事件引起西方媒體高度關注，使用「美企高管在華失蹤」來報導。大陸官媒《環球時報》今（26）日發表社論「任何人在華言行都應受中國法律規範」，指出茅晨月被限制出境是因為涉及刑事案件，在案件仍處於調查之中的情況下，盡可能做出信息披露，這些都是對美國輿論關切的一種回應，西方媒體大肆炒作不過是渲染「赴華風險」。

茅晨月案件近來受到西方媒體關注，中國外交部此前表示，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執法部門依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有義務配合調查工作。

《環時》社評今出，從中不難看出兩個關鍵事實，第一，茅晨月被限制出境是因為涉及刑事案件；第二，案件調查尚未結束，配合調查工作不僅是茅晨月的法律義務，也符合國際通行做法。

社評稱。一些媒體炒作其他個案，與茅晨月所涉案件放到一起，渲染所謂「赴華風險」。這只能說手裡拿著錘子看什麼都是釘子。當前各國人員往來密切，不可避免存在各種糾紛，如果每個涉及美國人的案子都被上綱上線，在美國輿論的「鳴冤叫屈」中成為「中國社會環境令人擔憂」的所謂「證據」，那麼是不是所有美國人在中國都擁有「治外法權」，他們才認為是「安全」的呢？

社評指出，無論是中國人還是外國人，只要是在中國境內，其合法權益依法受到中國法律保護，其行為也必須遵守中國法律。任何法定權利和義務都是相互對應、密不可分的，不可能說僅僅因為這個人擁有美國國籍，就可以高人一等、超越法律而不受約束，甚至涉及刑事案件也可以來去自如。這種「例外」在中國不被允許，同樣在美國乃至世界上其他主權完整的國家都不被允許。如果有人涉及刑事案件，就有義務配合調查。一些西方機構和輿論經常把中國依法處理涉外案件說成是「破壞營商環境」「恐嚇在華外國人」，但如果中國不堅持依法辦事，恰恰才是在破壞營商環境。

社評強調，中方在對茅晨月實施調查期間保持了低調，在案件仍處於調查之中的情況下，盡可能做出信息披露，這些都是對美國輿論關切的一種回應。在這個孤立的案件上，中方的做法合情合理合法。至於茅晨月本人的命運，應該留給中國法律來決定，不需要也不可能靠美國輿論來「斷案」。

社評又說中國不僅在《中華人民共和國出境入境管理法》中專門規定了「在中國境內的外國人的合法權益受法律保護」，近年來還不斷開放免簽政策，改善營商環境，敞開大門歡迎世界各國友好人士。中國全面依法治國帶來的安定環境，是吸引越來越多外國人來華投資興業、旅遊觀光的重要原因。

社評表示，外資企業不斷加碼中國市場，外國遊客在華旅遊的火爆影片席捲網路，都生動印證了中國社會的安全與友好。正如中國外交部發言人指出，上述案件是一起司法個案，中方將一如既往，歡迎各國人士來華旅遊、經商，並依法保障其各項權益。隨著中外民間交流越來越多，那套「中國充滿風險」的敘事不攻自破，公道自在人心。

社評指出，在中外交往大潮流不可逆轉的情況下，大費周章渲染「中國威脅」「赴華風險」的邊際收益已經越來越低。奉勸有些人士，如果他們真那麼關心美國人的安全問題，要做的恐怕不是緊盯中國的某個司法案子，而是把精力放在自家的事情上，放在與美國民眾切身安全息息相關的問題上。

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