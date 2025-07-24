支持者投票通知單被偷！　黃健豪喊話：帶身份證和印章還是可以投

▲黃健豪喊話支持者投票通知單沒收到、被偷，也可以去投票。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

記者郭運興／台北報導

距離大罷免投票倒數2天，國民黨立委黃健豪指出，他的支持者抓到及拍到，有「熱心市民」主動把某些區域的文宣都從信箱抽走，這些區域也有很多人反應沒有收到投票通知單，自己已經正式報案與提告。他也強調，其實沒有通知單，只要上中選會網站查詢，找到自己的里和鄰，就會找到投票所，帶身份證和印章也可以投票，大家一定要出門投下不同意，終結無止盡惡意。

黃健豪表示，防奧步，沒收到投票通知單怎麼辦？其實沒有通知單還是可以投票，只要上中選會網站查詢，找到自己的里和鄰，就會找到投票所。他也提醒，投票一定要帶身份證和印章，投票通知單如果真的沒收到也沒關係。

黃健豪指出，23日自己開了一個記者會，因為他的支持者抓到及拍到，有「熱心市民」主動把某些區域的文宣都從信箱抽走。剛好，這些區域也有很多人跟里長反應沒有收到投票通知單。

黃健豪強調，自己已經正式報案與提告，這個行為不只違反選罷法，也涉及刑法的竊盜罪。守護投票權就是守住民主的最後一道防線，不能讓黑手伸進人民信箱，更不能讓民主制度被破壞！

最後，黃健豪強調，這週六，大家一定要出門投下不同意票，終結這些無止盡的惡意！