日男藏市價1800萬大麻來台闖關露餡　咬出藏鏡人判5年4月

▲大麻示意圖，非當事案件。（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名日本籍男子畑仁（HATA SHINOBU）今年2月從泰國運送近12公斤的大麻來台，企圖在台南某飯店進行交易，沒想到剛下飛機就被海關識破破綻，當場在行李箱內搜出市價高達1800萬元的大麻。為了求減刑，H男不但坦承犯行，還供出背後神秘日籍男子「宮內」指使，法院考量他態度良好，判他5年4月徒刑，刑滿後將驅逐出境。

判決指出，HATA 今年2月透過通訊軟體，與自稱「MIYAUCHI（宮內）」的不詳日籍男子聯繫，對方以「免費招待泰國、台灣旅遊」為由，提供機票與飯店安排，誘使HATA 參與運毒。2月11日，H男從日本關西機場飛抵泰國曼谷，入住由「宮內」安排的飯店後，當晚即由陌生人交付一只裝有毒品的行李箱。

隔天，HATA 搭機飛往台灣，於下午4點18分抵達高雄國際機場，正準備將毒品運往台南某飯店交貨，不料入關時舉止異常，引起海關人員懷疑，打開行李箱查驗後，赫見內藏25包大麻，總重達11951.57公克，市值約1800萬元，當場人贓俱獲。

由於走私二級毒品可處無期徒刑或10年以上徒刑，並得併科高達1500萬元罰金，HATA 見大勢已去，主動交出手機供出毒品來源，並指認「宮內」為幕後主使者。法官審酌其態度良好，依運輸毒品罪判處5年4月有期徒刑，刑滿或赦免後將驅逐出境，全案可上訴。