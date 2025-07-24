公視預算打水漂！找大咖錄節目卻無法播　原因曝光

▲公視台語台《歡喜來party》去年開錄，至今無法播出。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

公視台語原本打算斥資1,800萬元打造全新綜藝節目《歡喜來party》，去年1月由邵大倫以及夏語心搭檔主持，邀請王彩樺、歐巴尚青、楊哲、郭婷筠擔任來賓在高雄開錄，原本有意藉此發展南部影視產業，當時不只有大咖明星及主持人陣容，還找來金鐘導播劉應鐘加入團隊，黃西田及黃露瑤父女也參與，但錄6集即停擺，至今無法播出，千萬預算打水漂，公視還與製作公司還因此對簿公堂，台北地院訂8月18日開庭審理。

《歡喜來party》是公視2023年公開招標「南部中心棚內台語綜藝節目」案，同年11月10日以公開評選方式，選出天之業公司為第一優先廠商，預算金額為1,800萬元，2024年1月選定位於高雄市立圖書館的攝影棚進開錄，並交付天之業公司第一期費用630萬元。 2024年1月22日開錄時，公視宣布《歡喜來party》是公視台語台最新的歌舞秀節目，強調這是公視台語台第一次開放觀眾入棚參與錄影的綜藝節目，錄影地點是由原本的高雄市立圖書館的小劇場既有設備改成專業攝影棚，有意讓這個南部中心攝影棚將成為未來在高雄製作各種類型節目的理想場地，讓南部民眾不用舟車勞頓，有更多機會親近影視媒體產業。 公視原本打算讓《歡喜來party》在春節後播出，開錄高雄市政府文化局影視發展中心主任凃瑞霖、高雄市立圖書館總館館長林奕成、公視台語台台長呂東熹都出席，場面盛大，預計錄20集，不料錄了6集後，公視與天之業公司鬧翻停錄，不僅節目至今無法播出，雙方還鬧上法院，天之業公司請求公視付第二期款216萬元，公視不僅拒付，還反訴要求天之業公司退還第一期款項630萬元。

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