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無人機群剋星　OW5-A50激光防空系統數秒內鎖定摧毀

▲▼北方工業集團展示最新OW5-A50高能激光防空系統，可在數秒內對無人機群鎖定並摧毀。（圖／翻攝自中國兵器）

▲北方工業集團推出的OW5-A50高能激光防空系統。（圖／翻攝自中國兵器）

軍武中心／綜合報導

俄烏戰爭向全球證實無人機對地面部隊存在的巨大威脅，為對其進行反制，中國展示最新的OW5-A50高能激光防空系統，50千瓦級的高功率射程可達5公里，數秒內就能鎖定並摧毀低空無人機、巡飛彈，甚至有分析認為，該系統還能攔截武裝直升機和迫擊炮彈。

中國官媒《央視》日前發布中國兵器工業集團陸域無人與反無人作戰影片「陸戰之翼」，旗下子公司北方工業集團（北方工業）在其中展示OW5-A50高能激光防空系統，強調既延續中國激光武器低成本、高精度的長處，又實現從單一任務到多元作戰的跨越。

據了解，北方工業的OW5系列包含A10、A30以及最新的A50等不同型號，而尾隨的數字即代表系統的功率輸出，也就是說系列中最強大的OW5-A50，其輸出功率能達到50千瓦。陸媒指出，50千瓦的功率看似只是數字變大，實際上作戰能力實現大躍進，相較A30型號毀傷效率提高近一倍，照射同一個目標時其摧毀時間更短，可做到在無人機、巡飛彈打到目標前就先成功攔截。

▼OW5-A50高能激光防空系統曾在2024年珠海航展亮相。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲▼北方工業推出的OW5-A50高能激光防空系統曾在2024年珠海航展亮相。（圖／翻攝自騰訊軍事）

OW5-A50選用8×8重型輪式底盤當平台，這種重型設計雖然讓機動性有所降低，但卻給這款大功率激光器提供穩定的搭載平台。值得注意的是，OW5-A50攜帶的柴油發電機組能48小時全自主供能，不需要外部提供能源供應，不論是荒無人煙的邊境，還是電網弱的偏遠哨所，都能即開即打，這種部署的靈活性，讓它善於執行反恐維穩、邊境管控等任務。

此外，OW5-A50還擁有多模式探測和多目標攔截能力，集成雷達、光電、紅外等多種探測手段，能同時跟蹤10個以上的空中目標，甚至可以優先鎖定威脅最大的目標。據透露，該系統在進行模擬測試時，成功擋住多架無人機從不同方向來的飽和式攻擊。陸媒強調，這種以一敵多的本領，正好解決了目前無人機集群作戰的防禦難題。

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