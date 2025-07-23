　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南雅夜市碰撞爆衝突！大叔完勝刺青男　妹子急喊：不要打我男友

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區南雅夜市昨（22）日晚間發生民眾衝突案，20歲李姓男子因逛街時身體碰到48歲徐姓男子的女友人，女方立即開口道歉，沒想到李男竟回罵髒話，徐男上前要求李男向女友人道歉，2人發生口角，隨後演變成暴力衝突。警方獲報趕抵現場時，雙方已自行離去。經夜市管委會委員協助說明，警方已通知48歲徐男到案，他表示不願提出告訴，至於李男警方尚無法取得聯繫，後續將通知到案釐清案情，若無提告，將依社會秩序維護法裁處。

▼徐男叫住李男要求他向女友人道歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼徐男叫住李男要求他向女友人道歉，徐男（紅箭頭）與李男發生拉扯，李男女友（左一）喊「不要打我男朋友」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間8時許，警方接獲民眾報案，稱有板橋南雅夜市有2人正在打架，員警立即趕往現場，但抵達時並未發現有打架情事，撥打報案電話也無人接聽。經員警向現場的南雅夜市管委會委員了解，得知當時確實有2名男子不知何故突然發生口角，並有徒手推擠的情形。委員見狀立即上前制止並勸和雙方。據委員表示，2人並無明顯外傷，冷靜下來後便各自離開現場。

有民眾持手機拍下2人衝突過程，只見徐男揪住李男衣服，連續揮拳，大喊要他道歉，李男根本無力招架，李男女友還在旁邊勸架「不要打我男朋友！」，旁邊目擊的逛街民眾還叫好「漂亮！」，事後將影片貼到社群，「這局大叔完勝，今天的夜市好好玩。」

▼徐男（紅箭頭）與李男發生拉扯，李男女友（左一）喊「不要打我男朋友」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼徐男叫住李男要求他向女友人道歉，徐男（紅箭頭）與李男發生拉扯，李男女友（左一）喊「不要打我男朋友」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方隨後展開追查，並通知2人到案說明。徐男向警方表示，當時他與女友人到南雅夜市的臭豆腐店消費，過程中女友人與李男發生肢體碰觸，雖然女方馬上道歉，但李男卻出口回罵，徐男氣不過，隨即上前向李男要求道歉，豈料李男態度囂張，不僅不斷挑釁，還主動朝徐男揮擊，他基於防衛才出手，最後雙方在路人勸架下各自離開。

徐男到案後明確表示不願提出告訴，至於李姓男子，警方目前尚無法取得聯繫，將依社會秩序維護法裁處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院將開庭審理
全台最大星巴克搶先看！　24小時營業
大谷翔平36轟兩分砲！連4戰轟出日本紀錄
童子賢控捐7000萬遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除
新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近
蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！
快訊／恐怖瞬間曝光！國光客運嚴重車禍　第一排乘客死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

漁船密艙藏2.9萬包走私菸！船長認栽、2印尼漁工「躲艙保清白」

萬里砂石車撞客運1死14傷！謝國樑致電慰問　基隆傷患獲慰問金

快訊／高雄萬大橋火燒車！貨車變火球狂竄黑煙　驚悚畫面曝

桃園小貨車失控撞斷路旁電桿！車頭凹陷全毀畫面曝　恐賠上萬元

最新撞擊瞬間曝！萬里砂石車撞客運　鋼材瞬間炸飛一地險波及騎士

「復合、短交或砲友」3選1　恐怖男逼按摩女簽性愛契約

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光　熱心乘客猛搖叫不醒死者

BMW男見警掉頭跑　挖胸裝女友換位頂包！拒酒測+拒檢恐罰21萬

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

漁船密艙藏2.9萬包走私菸！船長認栽、2印尼漁工「躲艙保清白」

萬里砂石車撞客運1死14傷！謝國樑致電慰問　基隆傷患獲慰問金

快訊／高雄萬大橋火燒車！貨車變火球狂竄黑煙　驚悚畫面曝

桃園小貨車失控撞斷路旁電桿！車頭凹陷全毀畫面曝　恐賠上萬元

最新撞擊瞬間曝！萬里砂石車撞客運　鋼材瞬間炸飛一地險波及騎士

「復合、短交或砲友」3選1　恐怖男逼按摩女簽性愛契約

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光　熱心乘客猛搖叫不醒死者

BMW男見警掉頭跑　挖胸裝女友換位頂包！拒酒測+拒檢恐罰21萬

2025下半年吉他音樂盛宴：國際大師接力演出　指彈風暴席捲全台

蔡依林親揭演唱會新進度！　新專輯「0抒情歌」暗藏女團夢

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘　舉行安放龍骨典禮

柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院明開庭審理

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

台綜藝主持費內幕！1集50萬剩個位數 正妹通告費5千要偷笑：電視圈已死

喬任梁出道18年！父穿「兒生前最愛的粉色」掃墓：仍不習慣沒有你的四季

【為什麼阿崔可以！】竟然有安芝儇女神幫忙綁鞋帶

社會熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光

快訊／新北國光客運與砂石車對撞　釀1命危1重傷

更多熱門

相關新聞

板橋卡拉OK混戰！闆娘與男友吵架、3客互毆

板橋卡拉OK混戰！闆娘與男友吵架、3客互毆

新北市板橋區宏國路一處卡拉ok店，19日晚間接連發生2起衝突事件。店內55歲何姓老闆娘先與63歲劉姓男友因感情糾紛發生爭執，男友情緒激動翻桌；隨後顧客48歲王女見狀欲結帳離開，卻因碰到其他2名男顧客而起口角，進而發生肢體衝突。警方獲報到場，將涉案人員帶回偵辦，全案依傷害罪及違反社會秩序維護法移送，並依規定通報家庭暴力。

台北2女打架畫面曝　不滿用餐講電話太大聲爆衝突

台北2女打架畫面曝　不滿用餐講電話太大聲爆衝突

即／板橋公車進站掃歪變電箱！周邊停電

即／板橋公車進站掃歪變電箱！周邊停電

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

旅客掛自強號夾縫「撐7分鐘」下車逃離　台鐵報警尋人

旅客掛自強號夾縫「撐7分鐘」下車逃離　台鐵報警尋人

關鍵字：

板橋南雅夜市打架

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面