南雅夜市碰撞爆衝突！大叔完勝刺青男　妹子急喊：不要打我男友

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區南雅夜市昨（22）日晚間發生民眾衝突案，20歲李姓男子因逛街時身體碰到48歲徐姓男子的女友人，女方立即開口道歉，沒想到李男竟回罵髒話，徐男上前要求李男向女友人道歉，2人發生口角，隨後演變成暴力衝突。警方獲報趕抵現場時，雙方已自行離去。經夜市管委會委員協助說明，警方已通知48歲徐男到案，他表示不願提出告訴，至於李男警方尚無法取得聯繫，後續將通知到案釐清案情，若無提告，將依社會秩序維護法裁處。

▼徐男叫住李男要求他向女友人道歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間8時許，警方接獲民眾報案，稱有板橋南雅夜市有2人正在打架，員警立即趕往現場，但抵達時並未發現有打架情事，撥打報案電話也無人接聽。經員警向現場的南雅夜市管委會委員了解，得知當時確實有2名男子不知何故突然發生口角，並有徒手推擠的情形。委員見狀立即上前制止並勸和雙方。據委員表示，2人並無明顯外傷，冷靜下來後便各自離開現場。

有民眾持手機拍下2人衝突過程，只見徐男揪住李男衣服，連續揮拳，大喊要他道歉，李男根本無力招架，李男女友還在旁邊勸架「不要打我男朋友！」，旁邊目擊的逛街民眾還叫好「漂亮！」，事後將影片貼到社群，「這局大叔完勝，今天的夜市好好玩。」

▼徐男（紅箭頭）與李男發生拉扯，李男女友（左一）喊「不要打我男朋友」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方隨後展開追查，並通知2人到案說明。徐男向警方表示，當時他與女友人到南雅夜市的臭豆腐店消費，過程中女友人與李男發生肢體碰觸，雖然女方馬上道歉，但李男卻出口回罵，徐男氣不過，隨即上前向李男要求道歉，豈料李男態度囂張，不僅不斷挑釁，還主動朝徐男揮擊，他基於防衛才出手，最後雙方在路人勸架下各自離開。

徐男到案後明確表示不願提出告訴，至於李姓男子，警方目前尚無法取得聯繫，將依社會秩序維護法裁處。