板橋卡拉OK一晚兩衝突！闆娘與男友吵架翻桌、3客互毆全進警局

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區宏國路一處卡拉ok店，19日晚間接連發生2起衝突事件。店內55歲何姓老闆娘先與63歲劉姓男友因感情糾紛發生爭執，男友情緒激動翻桌；隨後顧客48歲王女見狀欲結帳離開，卻因碰到其他2名男顧客而起口角，進而發生肢體衝突。警方獲報到場，將涉案人員帶回偵辦，全案依傷害罪及違反社會秩序維護法移送，並依規定通報家庭暴力。

▼闆娘與男友劉男（紅圈）在店外爭吵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，老闆娘何姓女子與男友劉姓男子共同在板橋區宏國路，經營一間卡拉ok店，昨日晚間8時許，2人因感情糾紛發生激烈爭執。劉男情緒激動下，竟在店內翻桌，此舉立刻引發店內一陣騷動，2人從店內吵到店外。

沒想到在老闆娘與男友爭吵，劉男翻桌引發混亂之際，一名顧客王姓女子見狀欲結帳離開。然而，她在離開過程中不慎撞到店內另一桌的顧客61歲林姓男子及44歲洪姓男子，開闢了另一個戰場，3人隨後演變成肢體衝突。過程中，王女手肘及腹部受傷，而洪男臉部也有擦挫傷。

▼店內客人王女（紅圈）要離開時不慎撞到2男，引起3人互毆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報到場時，劉男情緒仍相當激動，甚至遭到警方壓制管束，警方將現場涉案的7人，包括劉男、王女、林男、洪男、老闆娘何女以及2名現場勸架者全數帶回派出所釐清案情。由於王女與林姓、洪姓2名男子互相提出傷害告訴，警方訊後已將3人依法移送新北地檢署偵辦。

至於情緒激動且有酒醉情況的劉男，警方則依社會秩序維護法函送新北地院簡易庭裁處。此外，由於行為涉及與女友何姓老闆娘的感情糾紛，警方也依家庭暴力防治法進行職權通報。