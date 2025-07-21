北市17歲少女奔前男友社區被趕出　色警衛竟帶她到地下室侵犯

▲北市17歲少女赴前男友社區尋人慘遭警衛性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市17歲少女情傷欲見前男友遭拒，男方請社區警衛將她「請離」。少女欲留言卻遭警衛趁虛而入，以「不照我說的做就報警」威脅，強行帶往地下室廁所性侵。少女哭喊「那你報警，我會把剛剛的事說出來」，狼警衛驚覺闖禍才放人。士林地檢署偵結，依強制性交罪起訴，建請法院依兒少法加重其刑。

這起離譜事件發生在2023年間，少女小琪（化名）違背父親反對獨自搭車赴男方住處，卻遭對方冷淡拒見。男方請社區陳姓警衛將她「請出」，小琪在門口苦苦哀求陳姓警衛要寫封信留言，孰料陳男趁她情緒低落，以「不照我說的做就報警抓妳」恐嚇，將她帶進社區地下室廁所，違反其意願襲胸、口交性侵得逞。

返家後，小琪情緒潰堤，淚如雨下，將經過告訴父親，父女倆立即報警。偵訊時，陳姓警衛坦承犯案，檢警也調閱監視器，確認2人進入地下室，小琪還親繪案發現場圖說明細節；另有2名閨蜜作證，指她案發後情緒激動哭訴經過。

檢方認，刑法妨害性自主罪章不以施暴為必要，只要行為人利用地位、體力、環境優勢或威脅語言，讓被害人陷入難以、或不敢反抗的情境，即屬違反意願之性行為。即使當下無明顯掙扎，只要出於恐懼、無助、困窘、求自保所配合，亦非合意。本案中，小琪年僅17歲，身處危境，陳男趁機威脅誘入密閉空間施暴，嚴重壓抑其性自主權，依法應依《兒少法》第112條加重其刑。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。