快訊／15縣市豪大雨特報！雨區再擴大　防雷擊、強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署下午針對15縣市發布豪大雨特報，因低壓帶影響，易有短延時強降雨，台東縣有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義、南投、屏東、金門、馬祖、澎湖、基隆北海岸、綠島及蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發。

氣象署指出，今天受到低壓帶影響，各地出現陣雨或雷雨的機率高，易有短延時強降雨，花東地區、南部山區及恆春半島降雨較廣泛且持續，其中在花東地區雨勢最大，台東有局部豪雨以上、花蓮有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部地區及大台北山區也有機會出現局部大雨，外出請攜帶雨具備用，近日連日降雨，前往山區請注意自身安全。

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氣溫部分，氣象署指出，因為雲多降雨，各地高溫約26至31度，低溫約25、26度。

大豪雨地區

台東縣

豪雨地區

屏東縣、花蓮縣

大雨地區

基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署