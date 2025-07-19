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自閉兒扶手打紙鍵盤控「她坐上來」母挨告性侵　法官還清白

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老師和自閉少年使用紙鍵盤溝通，懷疑他遭母親性侵，法官判母親無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名17歲少年為自閉症重度患者，黃姓老師在學校扶著他的手，引導少年透過紙鍵盤協助表達時，他竟打出「不喜歡媽媽碰我」、「老是要我勃起」、「她坐上來」等字句，老師緊急通報，少年的母親因涉性侵被告上法院。桃園地院審理，法官認為少年使用原本的溝通板時，對語句的理解能力及表達能力皆趨近於0，使用紙鍵盤時，卻瞬間克服天生溝通障礙，相當不合理，且紙鍵盤作為輔助溝通，可信度低又具暗示性，屬於偽科學，因證據不足，判母親無罪。

「扶手打紙鍵盤」通常用於協助無法口語溝通者，藉由協助者輔助指向注音，來表達自己的想法，一直以來可信度備受爭議，但也有人認為紙鍵盤能協助自閉患者表達更多內心深層感受。

判決指出，國中生阿明(化名)為自閉症重度患者，無法透過口語方式表達情緒，2023年4月間第一次使用紙鍵盤，由特教黃姓老師扶住阿明的右手，用注音符號拼出「媽媽不配當媽媽」，老師當時未進一步追問詳情。

結果，同年5月間阿明在特教學校對同學出現攻擊行為，經陳姓心理師和黃姓同校職員於2023年6月1日起，和阿明陸續用紙鍵盤3度晤談，得出結論為母親從阿明國中起，常趁阿明半夜睡覺，跨坐在他身上性侵，因阿明無法反抗，便在日常透過打人、砸毀物品之方式表達不滿。經通報後，阿明立即遭安置，阿明的母親也遭起訴。

法官檢視相關證據，發現阿明為重度身心障礙，語言、認知遲緩，永久喪失語言機能，理解能力相當於2歲幼童，而訪談方式是阿明將右手手腕，放在黃姓老師的左手食指上，再以阿明的手指點選紙鍵盤，利用注音符號描述遭性侵的經過。

根據阿明使用紙鍵盤的影片顯示，當時詢問問題後，由黃師支撐阿明右手拼出「不喜歡媽媽碰我」、「檢舉垃圾人」，老師又問阿明擔心甚麼，阿明回答「擔心不知道跟誰住」、「怕她對我更壞啊」，並表示自己被碰觸「生殖器官」、「其他時間也有碰，半夜」，過程中阿明突然笑了出來，經詢問他笑甚麼，阿明表示「終於說出來了啊，隔很久才來找○○老師」，表示母親「昨天對我，老是要我勃起，然後」、「她坐上來」、「坐在我身上」、「發生性行為」、「國中的時候發生第一次」、「媽媽好像有拍下來」等等。

法官認為，阿明在操作慣用的溝通板時，對語句的理解能力及表達能力皆趨近於無，但在使用紙鍵盤時，卻能在扶手者黃師的引導下，做出幾乎完整且文法正確的語句，甚至在眼睛沒看紙鍵盤時，還能持續點選拼法無誤的注音，瞬間克服天生溝通障礙，實在欠缺合理解釋。

阿明父親作證時表示，任何人不管對阿明不管講什麼，阿明都會點頭，但其實並不知道別人在講什麼，除非是最簡單的用詞，所以他根本不知道「性侵」的意思，也不知道「生殖器官」、「勃起」這些詞，之前阿明姊姊測試性地問他「老師、媽媽、姊姊有沒有性侵你」，他也全都點頭。

法官參考衛福部八里療養院對阿明的鑑定，確定阿明在3段影片都不具備作證能力，阿明也無創傷後壓力症候群，法官也指出，紙鍵盤作為輔助溝通的一種實作，已被證實無效，被認為可信度低，屬於偽科學，不被精神醫學、兒童青少年精神醫學心理學等主要科學學會接受，加上阿明案發後遭安置，已在社工評估後，於2024年3月4日安排阿明回住處和父母等家人同住，母子互動並無排斥現象，阿明也顯露開心、主動接近媽媽的情感，無法因阿明出現幾次暴力舉動，就作為阿明遭性侵的補強證據，因證據不足，判媽媽無罪。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

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