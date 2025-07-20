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社會 社會焦點 保障人權

90度鞠躬畫面曝！公車左轉撞死乳癌名醫　欣欣客運：沒做指差確認

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

台北市中山南路與愛國東路交叉口19日發生嚴重車禍，衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正醫師不幸遭公車撞擊身亡，涉事的63歲欣欣客運李姓司機涉過失致死，5萬元交保候傳。欣欣客運今（20）日開記者會表示，最大原因就是駕駛便宜行事，行經路口沒有做指差確認，對家屬致上最深歉意，該負的責任絕對不推諉。

▲▼ 欣欣客運 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲欣欣客運開記者會致歉，90度鞠躬。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

根據中正第一分局說法，事故發生於上午8點44分，當時李姓司機駕駛公車左轉進入路口，不慎撞擊走在人行道上的60歲男子。周男被撞後倒地，身體一度卡在公車左前輪位置，現場消防人員即刻救援，惟送醫後仍宣告不治。警方指出，初步懷疑司機在駛近行人穿越道時未有適當減速，亦未確實執行轉彎前的視線確認，可能導致事故發生。

▲▼ 欣欣客運 。（圖／記者黃彥傑攝）

今欣欣客運召開記者會說明，指出這次事故最大原因就是駕駛便宜行事，行經路口沒有做指差確認，對家屬致上最深歉意，該負的責任絕對不推諉。並強調，駕駛早班5:30上班，一天跑四趟，每趟約兩個小時，回到站會休息10～15分鐘，中午休息時間也會比較長一點，所以沒有精神不濟的問題。

欣欣客運表示，肇事的是一位63歲女性駕駛，她在民國95年到公司服務，到114年因為個人財務規劃領勞退金暫時離開，領了勞退金隔月又回到公司來，在各項了解，駕駛當時沒有沒有超速沒有違規轉彎，但是犯的最大嚴重錯誤就是沒有做指差確認，重要路段轉彎一定要做指差確認。後續已經和周醫生的家屬取得聯繫，承諾會負起全部的喪葬費用保險理賠及法律的協助，全力陪伴家屬度過難關，這一次的交通事件除了公司深刻關係，也呼籲同業共同正視這個行人優先的價值文化。

欣欣客運說，針對此事件建立了一個專案小組，配合警方釐清，針對不管是駕駛、車輛狀況，還是制度的問題，都會徹底的檢討，該負的責任我們一定絕對不閃避也不推諉，首先立即要做的事情就是，即日起加強宣導，要求所有的管理員，每個駕駛出車也一定要指差確認，尤其是針對轉彎路口、行人穿越道等區域，落實停慢看的原則，也會在後續的駕駛教育訓練中，加強實際演練提升對於A柱盲區的警覺以及防制，此外會全面檢討車輛的安全系統提升，重新審視退休後重聘駕駛體能以及反應評估的機制，來確保行車的安全。

 

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