非法按摩店加500可半套！警破門逮人　越南女急喊：不要拍臉

▲中壢警方循線在養生館內查獲非法性交易妨害風化。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府中壢警方日前在中壢越式按摩一條街查獲養生館妨害風化案件，僅隔不到48小時即在百公尺內再度破獲非法性交易，該按摩養生館提供半套性交易服務，男客交付1200元按摩費後，再加500元即可提供半套性交易服務，當場查獲現場負責人51歲詹男及嫁來臺灣離異的越南裔41歲陳女，並查扣潤滑油、手套、監視器主機、鏡頭設備等證物及不法所得約1萬7千元。

▲被警方查獲越籍女子大喊不要拍臉。（圖／中壢警分局提供）

昨（18）日晚在環西路所查獲養生館內非法性交易妨害風化案，警方接續日前查獲案件循線蒐證，主動發現該店疑似從事色情交易，報請桃園地方法院核發搜索票後，由員警佈線蒐證確認交易行為後，警力即持搜索票進入搜索，當場查獲現場負責人詹男及越南裔41歲陳女，其中身著露出北半球衣服的陳女為嫁來臺灣，被查獲時大喊「不要拍臉」。

▲▼警員入內搜索查扣潤滑油、手套等證物。（圖／中壢警分局提供）

經了解該養生館提供半套性交易服務，男客交付1200元按摩費後，陳女表示再加500元即可提供半套性交易服務，即便店內、外佈滿監視器鏡頭且有門禁系統，仍為中壢警方查獲。詹男訊後依妨害風化罪嫌移送偵辦，陳女依社會秩序維護法裁罰。