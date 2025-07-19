小三被抓姦「倒車甩飛正宮」被告　法官1原因判無罪

▲一名人妻抓包丈夫與其他女人深夜在車上獨處，情緒失控踹車、抓住車窗，最後受傷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

花蓮一名人妻小玲（皆化名）去年深夜撞見丈夫阿偉與女性友人柔柔單獨待在車上，當場抓狂猛拍車窗，伸腳踹車身，甚至抓住車門把手企圖阻止對方離開。沒想到柔柔竟爬到駕駛座，倒車甩開小玲後離去，小玲因而摔倒受傷並提告傷害，但法院裁定柔柔為「正當防衛」，判決無罪，不得上訴。

根據判決書指出，去年12月4日凌晨3時左右，小玲目睹丈夫與柔柔並肩坐在停靠路邊的黑色轎車後座，妒火中燒的她失控衝上前瘋狂拍打車窗、大力踹車門，更朝擋風玻璃揮拳洩憤，甚至繞到車頭接著狂踹後照鏡。

監視器畫面揭露，柔柔一看情況不對，迅速鑽入駕駛座並啟動車輛，小玲不肯罷休，死抓住駕駛座的門把，整個人掛在車身，柔柔試圖倒車甩開她，但小玲仍堅持不肯放手，最終，柔柔猛踩油門加速開走，小玲當場被甩飛，空中翻滾一圈後重摔倒地，造成手腳多處擦挫傷。

儘管小玲事後對柔柔提出傷害告訴，然而，法官勘驗行車紀錄器後釐清，柔柔的車根本沒撞到小玲，而是小玲自身抓住門把不放，才因慣性而摔倒。法官指出柔柔曾兩次倒車試圖擺脫，可是小玲卻步步緊逼，不斷追車並拍打車身，這些舉動可被視為「不法侵害」。法官考量事發於凌晨3點，柔柔被陌生人瘋狂攻擊，因此選擇駕車離開是合理的自保行為。

判決書中，法官嚴詞批判小玲的攔車行為已構成「強制罪」，柔柔並無義務配合停車，反質疑「難道要乖乖被打？」同時強調柔柔只是用一般速度開走，完全符合正當防衛，按照刑法第23條規定，不需受罰，因此難以適用刑法傷害罪對其究責，判她無罪。針對小玲主張柔柔「勾引丈夫」的指控，法官直接表明「配偶權爭議與本案無關」，被告不得上訴。



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