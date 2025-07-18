街頭藝人遭玻璃瓶砸頭　分手被逼淨身出戶剩40元

▲S先生遭枕邊人持玻璃瓶痛毆頭部。（圖／CTWANT提供，下同）

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一名有家暴前科的謝姓男子7月7日在開完保護令家事庭後，騎車的妻子和小姨子，當街持刀於新北市土城區瘋狂砍殺2人，緊急送醫後仍不幸不治，震驚社會。然而類似的事情還不只一樁，本刊日前獲報，有街頭藝人和前男友交往期間，遭對方持玻璃瓶砸頭，過程中還有多次肢體暴力，就連在他下定決心分手的當下，還被對方以愛貓作為要脅，更要求交出身上全部錢財，才能離開。

年約30歲的街頭藝人S先生受訪時表示，他在去年5月20日正式和前男友交往，提及這個相當具有紀念意義的日期，他無奈地嘆氣說，「諷刺吧？」回憶起2人當時交往的情況，他說，2人是在一場邂逅中認識，隨著聊天次數的增加，決定走到一起，孰料本以為是可以攜手一生的人，卻成為他人生中的最大噩夢，「在一起10個月，被毆打次數就高達10次，幾乎每個月都會遭到暴力對待！」

S先生說，儘管前男友年紀比他大，但在心智年齡上卻仍可感覺與實際年齡有落差，但剛在一起時，「覺得可以接受」，只是展開同居生活後，因芝麻綠豆大的瑣事吵架的次數也開始頻繁增加，原先只以為是同居生活的磨合，孰料S先生一次只是晚下班，竟在住家1樓遭到盛怒的前男友痛毆，對方持拳頭對他狂毆10幾拳，好不容易終於等對方稍微冷靜下來，對方也感到愧疚與抱歉，並給S先生2個選擇，「要嘛分手，要嘛就打我10幾拳，給你打回來」，S先生當下仍深信這段關係可以以溝通修復，儘管身體受到傷害，卻仍原諒前男友的所作所為，但他的原諒並未獲得珍惜，換來的只是變本加厲的肢體與精神傷害。

最嚴重的一次是在去年10月6日，雙方再度因細故爆發爭吵，前男友盛怒之下竟直接持玻璃瓶朝S先生的頭部猛砸，當場造成S先生血流如注，更怒掐其脖子，直到S先生因呼吸不到空氣，苦苦哀求前男友並對其道歉，才終於讓怒火中燒的前男友找回一絲理智放手。

▲S先生拿出診斷證明書，控訴遭同居伴侶持玻璃瓶毆打頭部和四肢，更直接被掐脖子，頭上也因此有約一公分的開放性傷口。

而發現釀成大禍的前男友當下卻不是急著幫S先生止血送醫，而是拿著玻璃瓶，在不會造成自己傷害的情況下，不斷敲擊自己的頭部，並重複著一貫的套路對S先生道歉服軟，卻在下一秒S先生準備拍照蒐證的當下，威脅他，「你敢拍我就摔你手機」，更是逼著S先生將血跡清洗乾淨後，才將人送醫。誇張的是，相關醫療費用還得全靠S先生自己出錢。

層出不窮的暴力與精神傷害，讓S先生終於身心俱疲，在今年3月下定決心分手，想起當時的分手情形，他說，「我真的是連滾帶爬的跑出來」，當下什麼都不要了，對方甚至要求他「淨身出戶」，強迫他將銀行帳戶裡的存款全數轉出，更不准S先生帶走早已陪伴他多年的愛貓，被趕出門的當天晚上，S先生全身上下只剩40元的悠遊卡餘額，只夠在便利商店買一碗熱湯。

被趕出家門的S先生，因太過擔心愛貓的狀況，決心冒死回到2人的租屋處查看，趁其不在時到處找尋愛貓的身影，所幸順利尋回愛貓，但前男友早已將他值錢的東西全都帶走，就是吃定S先生離開他後身無分文，最終還得向他服軟低頭。事後，S先生也果斷報警提告，並申請保護令，同時對其求償50萬元。

回想起當時的狀況，S先生說，在等待保護令下來的過程，曾被他堵在工作地點的門口，對方不斷高聲飆罵不堪字眼，更是當街發生推擠衝突，還恫嚇他：「我現在就可以讓你死，你信不信」，但當時慌亂無比的他緊急向路人求助，希望可以協助報警均遭無視，讓他感到相當心寒，所幸最終並無大礙。

▲S先生指出，第一次發生暴力事件，只是因為晚下班，當下以為可以溝通修復關係，孰料退讓換來的只是變本加厲的傷害。

S先生指出，類似的事件不斷上演，原以為前男友只是一時失控，直到對方一次無意講出，「我不想再壓抑我自己了」，才讓他恍然這些並非偶然失控，全是預謀。如今勇敢站出來提告，除了對過去那個遍體鱗傷的自己有個交待外，也是因為知道「沉默只會讓他們更大聲」，希望更多有類似經驗的人都能勇敢站出來，逃離不健康的環境。

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