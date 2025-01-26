夫妻超恩愛「但愛愛最長5分鐘」　老婆想找3P！他崩潰了

▲老婆想找情慾按摩師，讓原PO難以接受。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老婆想要3P或找情慾按摩，怎麼辦？」一名人夫透露，他因為尺寸比較小，持久度最長5分鐘，無法讓老婆體驗真正的性愛，讓他感到十分自卑。嘴上說沒關係的老婆，最近有個大膽的想法，認為他們可以找3P或是情慾按摩，原PO崩潰拒絕後，開始反思自己是不是很差勁？

一名35歲男網友在Dcard表示，他與老婆感情深厚，「朋友眼裡的我們也是非常匹配的一對夫妻」，然而在性愛上卻始終存有遺憾。

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原PO坦承，他的長度約10公分、粗度則不到3公分，更是個快槍俠，「久的話約5分鐘，快的話體感不到1分鐘」而老婆總是說沒關係，「想要的時候都能硬起來，這樣就滿足了」，導致原PO聽了很愧疚。

原PO也補充強調，曾看醫師治療、做持久訓練，但沒什麼效果，而老婆對情趣用品也不感興趣。豈料最近老婆突然問了一句，「要不要找單男3P？」

當下原PO愣住了，反問為何她有這樣的想法？老婆解釋，「每次你做完都一副很難過的樣子，你不是很渴望我能在性愛中高潮，不如找個男生加入，你有舒服到，說不定也能看到我高潮啊。」

原PO臉垮拒絕表示，不想老婆被陌生人共用，加上怕有染病的風險。老婆則回，可以改找情慾按摩，更像一種專業服務，能確保健康安全，還能讓她有更完整的性愛體驗。聞言，原PO再度婉拒這個破尺度的想法。

對此，原PO自責又難受求問，「自己沒辦法在性愛中滿足老婆，也不願意讓老婆去體驗真正的性愛，覺得自己很差勁？」

底下網友熱議，「我只能說，危險了兄弟」、「合理懷疑...你老婆已經有過情慾按摩的經驗了」、「情慾按摩不見得乾淨沒病吧？」「你老婆至少有找你討論吧，感覺她真的沒被滿足」、「35歲去看醫生吧，你老婆已經半只腳踏出去了」、「體驗後...你老婆就回不去了」。

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