記恨35年！孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

▲翁仁賢趁除夕夜在桃園老家潑汽油縱火，釀成6死5傷的慘劇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

9年前的除夕夜，桃園發生一起重大命案，翁氏家族三代、16名親屬吃團圓飯時，第二代老么翁仁賢僅因小時候父母擅改他的高職志願，哥哥開車輾壓他種的大蔥，竟心生怨念、埋下殺機，拿汽油縱火，燒死父母、姪女、姪子、姪媳、看護等6人。犯案後，憲兵特勤隊退伍的翁，騎機車逃到北橫公路山區躲藏，5天後因縱火不慎燒傷、心情不佳，走到公路上散心，結果被民眾發現報警，這才落網。翁強調，父母毀了他的人生，兄長也不尊重他，所以縱火洩憤，最後被判死刑，留下「我會追殺幾個輪迴」的遺言後，遭槍決伏法。

▲翁仁賢先對停在三合院廣場（圖）的轎車潑汽油，之後再進屋縱火。

2016年2月7日、除夕夜，桃園龍潭翁家三合院燈火通明，滿桌飯菜伴隨家族的喧鬧聲，十分歡愉熱鬧，就在三代同堂、16人齊聚圍爐的時刻，翁家第二代、51歲的么子翁仁賢，正準備執行醞釀已久的滅門計畫。除夕夜前一晚，他騎著機車，到加油站買了1桶20公升的汽油回家，並將汽油分裝在數個寶特瓶及一個油漆桶內，等待隔天進行大屠殺。

▲翁家三合院老宅遭縱火後，滿目瘡痍，幾乎成為廢墟。

除夕當晚，翁仁賢引燃潑灑的汽油，瞬間火勢一發不可收拾，飯廳立刻被烈焰與濃煙吞噬，在外查看的翁仁賢二哥與姪子見狀，連忙衝入火場，恰巧撞見準備逃逸的翁仁賢、與他發生扭打，翁仁賢掏出預藏的開山刀試圖砍殺，二人逃脫，幸運躲過一劫，但翁家80多歲的老父母、看護、姪子及姪媳等5人，當場命喪火窟。

案發後第5天，有民眾在北橫公路發現一名臉部、手部嚴重燒燙傷的男子，形跡可疑，於是拍下照片通報警方，經翁家人指認服裝後，確認男子就是翁仁賢，警方則隨即趕往現場，將他逮捕歸案。

▲翁仁賢的哥哥（圖）雖逃過死劫，但嚴重燒燙傷，出庭時還穿著壓力衣。

從被捕到審判，翁仁賢始終表現出驚人的冷血態度，毫無悔意，他曾當庭辱罵法官是「恐龍法官」、對著媒體鏡頭比中指，臉上還露出詭異的笑容。法官問他為何要燒死父母以外的親人時，他甚至笑著回答：「算他們倒楣！」還說他養的吉娃娃狗死了，他會難過，但家人死了不會，對家人展現出強烈的恨意，強調自己構思許久，計畫在最短時間內，達到滅門的效果。

▲翁仁賢出庭時毫無悔意，還對採訪的媒體記者比中指嗆聲。

針對這起慘絕人寰的縱火案，法院審理後，綜合考量翁仁賢的犯案動機、手段殘虐性、被害者人數、對社會的衝擊、犯後態度等因素，以「人神共憤、天理國法難容，除死刑外，並無其他選擇」等理由，2019年判翁死刑定讞。



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