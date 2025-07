快訊／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒　現場煙火亂炸

記者鄒鎮宇/綜合報導

世界最大電音派對「Tomorrowland」(明日世界電子音樂節)原定18日到20日、25日至27日於比利時博姆鎮(Boom)的De Schorre休閑區舉辦。沒想到,Tomorrowland的主舞台於台灣時間16日深夜突然失火,整個舞台付之一炬。

根據社群最新照片,主舞台已快建成,火勢由面對舞台方向的左側開始燃燒,即使消防局到場都無法撲滅,最後將整個舞台燃燒殆盡,且現場可聽到鞭炮聲,疑似存放的煙火起火,目前Tomorrowland官方並未進行說明。

明日世界電子音樂節於2005年發源於比利時,目前是世界上公認最大與最著名的電音盛會,每年都有全世界頂尖的電音藝術家到場,吸引全世界40萬名粉絲共樂,每年門票一開賣就售光。

I think people who said Tomorrowland is fire meant somwthing different... Hoope everyone's ok pic.twitter.com/jn0jLjIDkL

Tomorrowland stage has caught on fire..



No statement from festival yet but most likely happened due to pyrotechnics.



Weekend 1 was supposed to begin this Friday but this definitely going to affect it. pic.twitter.com/1gW3BXhEQ1