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花蓮火警女送醫不治　警消曝保命8字：小火快逃濃煙關門

▲▼火災現場為一棟一樓磚造平房，屋內陳設家具幾乎被大火燒盡。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼火災現場為一棟一樓磚造平房，屋內陳設家具幾乎被大火燒盡。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局富源分隊鄰近分隊日前處理一場住宅火災，案發現場為一棟一樓磚造平房。消防人員趕抵現場後迅速進行搶救，在屋內臥室發現一名女性住戶倒臥於地，已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍不幸宣告不治。

據初步研判，死者鼻腔與口腔發現大量碳粒，顯示其可能因吸入大量濃煙致命，令人遺憾。

▲▼火災現場為一棟一樓磚造平房，屋內陳設家具幾乎被大火燒盡。（圖／花蓮消防局提供，下同）
   
富源分隊表示，火災發生時，火勢蔓延與濃煙擴散的速度往往遠超乎想像，多數火場死傷並非直接燒傷，而是因吸入有毒濃煙所致。因此提醒民眾務必牢記火場逃生要訣：「小火快逃，濃煙關門」。

▲▼火災現場為一棟一樓磚造平房，屋內陳設家具幾乎被大火燒盡。（圖／花蓮消防局提供，下同）
   
一旦發現火災，初期應立刻選擇安全路線快速逃生，並儘速撥打119報案；若遭濃煙阻隔，則應緊閉房門、用濕毛巾或衣物封堵門縫，避免煙霧竄入，同時在窗口求援，等待消防人員救援。切勿輕忽濃煙的危險，更不可貿然返回火場拿取物品。

▲▼火災現場為一棟一樓磚造平房，屋內陳設家具幾乎被大火燒盡。（圖／花蓮消防局提供，下同）

消防局提醒火場保命要領。

花蓮縣消防局再次呼籲，火場逃生貴在冷靜與應變，平時應熟悉住家逃生動線、定期檢查電線與電器安全，安裝住警器並定期測試功能，以確保第一時間警覺火災發生。讓我們共同提高防火意識，守護家園與生命安全。

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