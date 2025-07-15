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大林慈濟關懷雲嘉南受災戶　醫護主動家訪、清理環境及校園打掃

▲▼ 大林慈濟醫院25周年院慶 關懷丹娜絲風災受災鄉親 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲▼ 大林慈濟醫院25周年院慶 關懷丹娜絲風災受災鄉親 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林慈濟醫院今年即將啟業滿25周年，因日前丹娜絲風災重創雲嘉南地區，13日調整以往院慶前往診路線，加入嘉義地區安心家訪、清理環境等，總計有89位醫師、護理師、行政及醫技人員及眷屬參與，前來大林慈濟醫院參加青年醫療體驗營的39位台南慈濟中學學生，也加入校園打掃行列，協助清理災後環境，更希望為嘉義鄉親帶來溫暖的陪伴。

▲▼ 大林慈濟醫院25周年院慶 關懷丹娜絲風災受災鄉親 。（圖／大林慈濟醫院提供）

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當天參與活動的同仁、眷屬與慈中學生們在大林慈濟醫院集結完成，配合社區慈濟志工，分為15條動線，前往往診、風災關懷、中醫舒壓小站及妙雲蘭若與水上國小環境清掃等，總計服務91人次。

遠望水上鄉一整排民宅，屋頂殘破不堪，大片帆布臨時覆蓋著破損的屋面，訴說著丹娜絲颱風過境的無情。大林慈濟醫院賴寧生院長不忍災民受困風雨，親自帶領醫療團隊與慈濟志工，走入受災戶家中，一戶一戶關懷，傳遞即時的援助與溫暖。

▲▼ 大林慈濟醫院25周年院慶 關懷丹娜絲風災受災鄉親 。（圖／大林慈濟醫院提供）

在魏女士的住家裡，屋內一片昏暗，因停電無光，廚房天花板破損，透出天光與風聲。每逢下雨，雨水便滴滴答答灑落整個室內。屋外看似僅是屋瓦掀起，實則屋內結構也受損嚴重，生活空間早已不堪居住。賴院長帶領團隊關心住戶是否有足夠的藥品、是否在搬動傢俱時受傷，並送上慰問金。魏女士感動地說：「感恩賴院長帶來慰問金，讓我們可以搶修房子，讓生活早點安定下來。」

▲▼ 大林慈濟醫院25周年院慶 關懷丹娜絲風災受災鄉親 。（圖／大林慈濟醫院提供）

原本這一天是大林慈濟醫院25周年擴大往診活動，賴院長表示，因為颱風從嘉義直接登陸，導致嘉義地區災情慘重，醫療團隊立即調整行程，增加安心家訪與災後支援。「我們來到水上鄉這一整排民宅，看到屋瓦被掀、樑柱歪斜，雨水滲入屋內，屋內又濕又暗，居民連基本的安身之所都失去了。這時候我們更應該發揮同理心，加快協助復原的腳步。醫療的本質就是解除病痛。災後交通受阻，許多民眾無法前往醫院就診，此時醫療團隊主動深入社區，代表上人來此，就是希望讓民眾知道，在最艱難的時候，慈濟與他們同在。」賴院長語重心長地說。

陳金城副院長則深入竹崎鄉山區，進行訪視與健康關懷，實地了解災後居民身心狀況，並提供醫療建議。84歲的朱姓阿嬤因右膝無力、行走時疼痛，今年5月接受人工關節置換手術，目前正在康復中。朱阿嬤同時患有糖尿病，陳副院長特別提醒，手術後三個月內要注意傷口，尤其風災後道路泥濘不平，更需格外注意行走安全。此外，86歲的林姓阿嬤日前不慎跌倒後，出現腰部疼痛與腳麻症狀，初步評估後懷疑與腰椎壓迫有關，建議盡快就醫做進一步檢查，以免延誤治療時機。

▲▼ 大林慈濟醫院25周年院慶 關懷丹娜絲風災受災鄉親 。（圖／大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院副院長、同時也是斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，在志工帶領下，與斗六慈院同仁前往水上鄉安心家訪。一戶位於水上牛稠埔的鍾姓人家，家中平房屋頂已完全被颱風掀飛，只剩兩側房屋可勉強棲身。90歲的鍾阿嬤日前才到大林慈濟治療褥瘡傷口後出院，一行人抵達關懷時，孫女正在幫阿嬤清理褥瘡傷口，簡瑞騰和護理師展現醫療專業，立即接手處理，同時指導家人正確清創方法。阿嬤女兒表示，慈濟是風災一周來第一個前來關懷的團體，非常感動。由於阿嬤的傷口需要長期照護，身為雲嘉南人醫會召集人的簡瑞騰副院長，準備將阿嬤列入日後人醫會關懷名單，提供長期的醫療照護，而不只是蜻蜓點水的關懷。

簡瑞騰表示，25年來，我們不只在醫院裡面付出，發揮專業照顧病人，也可以跟著師兄姊慈善的腳步，到需要關懷的地方，發揮自己的專業，希望讓同仁感受到更多慈善的腳步。

妙雲蘭若因颱風留下大量斷枝殘葉，12日8位同仁發心整理，13日更擴大至42位響應，包含護理13位、醫技3位、藥師1位、行政10位，同仁孩子11位及大愛幼兒園4位老師共襄盛舉。眾人齊心合力清掃，福田處處見歡喜，令人感動。

影像醫學科溫怡眞同仁分享，雖然只是一片小山坡，滿目瘡痍盡入眼廉，深感大自然的威力十分強大，復原之路不是短時間可完成的，對於天地真的要有所敬畏，地球只有一個，真的要好好保護並減少人為的破懷，一切就從茹素開始吧。

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