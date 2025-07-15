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旅店遭男子鐵鍊鎖門！店主拉扯受傷　張綱維、璩美鳳意外挨告

▲▼台北地方法院即將強制執行拆除松山機場遠航大樓，遠航前董事長張綱維「搶救遠航行動聯盟」到場表達強烈抗議,資深媒體人璩美鳳(右)到場聲援 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航前董事長張綱維與資深媒體人璩美鳳，因房屋糾紛遭旅店業者提告。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

北投捷運站旁一間旅店房東為遠航前董座張綱維母親，旅店業者控張家人馬疑因租約糾紛施壓，簡姓男子深夜持鐵鍊上鎖旅店大門，並與業者爆發拉扯造成擦傷。現場還有資深媒體人璩美鳳與記者團隊現身。士林地檢調閱監視器後認定，僅簡男動手致傷，依傷害罪起訴；其餘張綱維、璩美鳳等8人因無共謀或教唆證據，不構成妨害自由或阻礙逃生，全不起訴。

該旅館自2018年起由吳姓男子透過「工程公司」承租經營「輕行旅」。該處房地產則為張綱維母親許女所有，張綱維則負責協助母親處理資產出租與管理事務。近年雙方因租約是否到期與是否退場問題發生爭議，張家資產管理公司另有意讓簡姓男子進駐經營餐廳。

2023年11月8日晚間，簡男與王姓女子入住旅店後，於隔日凌晨1時30分持鐵鍊上鎖旅店大門。吳姓業者得知後趕到現場，發現簡男欲再封鎖廚房門，雙方發生拉扯，吳男右頸擦傷，報警提告。簡男雖辯稱是「正當防衛」，但檢方根據醫院診斷、監視器畫面與供詞比對，認定其行為已觸犯《刑法》傷害罪。

吳男除提告簡男傷害，也控告張綱維是幕後策劃者，現場還有璩美鳳帶領的記者團隊、張家工作人員等人到場，質疑為團體施壓、共同行動。不過，張綱維辯稱案發時人不在現場，是中午接獲通知後才以房東代表身分到場處理門鎖問題。璩美鳳則表示是針對旅店是否違法營業進行採訪，與簡男互不相識。

檢方查閱監視器畫面後發現，大門雖遭鐵鍊上鎖，仍有其他側門與電動門可供進出，無實質逃生危險；事發當下亦無人在場被限制行動，自不構成妨害自由或阻礙逃生罪。至於8名被告之間是否存在共謀、教唆關係，調查後也未發現通聯紀錄或指示證據，認定犯罪嫌疑不足，全部不起訴。

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