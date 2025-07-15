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老公搶吸奶頭「會影響母乳成分嗎？」　醫師解答！一票爸爸笑了

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

媽媽親餵母乳時，寶寶的唾液會透過乳頭進入乳腺，刺激母體分泌相應的免疫成分，這稱為「乳腺－寶寶交互作用（乳汁回流）」。就有人妻求問，這段時間若老公也吸允她的乳頭，是否會影響母奶的營養成分；對此，婦產科醫師蘇怡寧做出解答，而大票網友也洗版留言，直呼「這篇拯救了很多爸爸」、「長知識了」。

蘇怡寧今在臉書發文，一名母親私訊表示，她本身想親喂母乳，已知小孩唾液會影響母乳成分，若老公在這期間穿插吸允，「請問會影響營養成分嗎？他就是偶爾也想吸一下，不會像嬰兒長期吸允。」

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對此，他直言，並不會影響，只要記得消毒乳頭即可，「當寶寶生病或口腔有病原體時，母體會增加抗體及免疫細胞在乳汁中的濃度，但這個交互機制只對寶寶有效，因為寶寶唾液中的病原與腸道菌相，才是觸發母體免疫調節的主要訊號；成人偶爾吸吮不會引起同樣反應，因為成人口腔菌群不同，且母體已對成人常見菌群耐受，不會特別調節乳汁成分，所以老公偶爾吸沒關係。」

▲許多媽媽都會親餵母乳。（示意圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

PO文一出，狂吸大票網友朝聖，紛紛笑回「老公終於可以『寵乳不驚』了」、「好深奧的話題！學到知識了」、「太奧妙了」、「親子同樂...沒毛病」、「老公忍了十個月，吸好吸滿」。

另外，不少媽咪忍不住哀怨道，「老公果然是大寶（巴下去）」、「媽咪想問的其實是爸爸可以斷奶嗎」、「會不會媽媽其實想要讓大寶離乳」、「原來真有大寶這麼愛吃奶？是不是小時候吃不夠」、「大寶寶一輩子沒斷過奶」。

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