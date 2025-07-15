　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「請記得我們職責是救命」！消防基層怒：颱風後成「撿柚隊」

消防員不堪其擾！颱風後被派去撿文旦，怒轟「濫用專業」。（翻攝自搶救消防員臉書）

▲消防員颱風後被派去撿文旦，怒轟「濫用專業」。（翻攝自搶救消防員臉書）

圖文／鏡週刊

「別讓救命英雄變成政績工具！」颱風丹娜絲橫掃南台灣，台南災情嚴重，市府動員警消和義消支援重建家園，但卻爆出「消防員被派去撿文旦」的荒謬情況，引爆基層怒火！消防員工作權益促進會跳出來怒批：「我們不是萬用公務員」、「我們是救火的，不是幫忙撿水果的！」

專業在燃燒、士氣在耗盡？消息曝光後，網友炸鍋，直呼「這是在消磨士氣還是消費專業？」也有消防內部人員投訴市府「情緒勒索」，質疑市長下令強拉人力支援災後農損作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消防員工作權益促進會在粉專「搶救消防員」痛批台南市府與消防局，把基層當成「萬能公務員」使用，從救火、清樹到撿水果樣樣來，質疑根本是拿專業換政績，讓基層被當免洗人力呼來喚去。

消防員工作權益促進會發文痛批：「我們不是市長的看板，不是其他局處的備胎，更不是颱風過後被呼來喚去的免洗人力。 消防隊的存在，是為了搶救生命，不是填補市政缺口的便利貼！」直言基層早已疲於奔命，卻還要面對無關專業的勤務壓力，消防的初衷與價值正被體制一點一滴消耗。

面對質疑，台南市消防局火速回應，強調協助災區是出於自願參與、非強制動員。針對所謂「每日動員65名義消」，消防局表示：「所有義消與警消人力皆以個人意願報名，不是強迫，目的是協助民眾早日回歸正常生活。」

至於勤務內容，消防局指出大多以「清理環境」為主，由各區公所視情況調度安排，「撿文旦只是個案」。目前已有多個義消大隊響應，協助災區進行清理和修繕作業。

儘管消防局出面澄清，但這場「文旦風波」仍暴露出台灣基層警消制度的長期問題：專業被模糊、勤務被濫用、訓練時間被壓縮，救災安全怎會不出問題？

促進會也呼籲台南市消防局「懸崖勒馬」，別再讓基層成為體制下的犧牲品，回歸災防專業核心，「請記得我們的職責是救命。」


更多鏡週刊報導
晴空匯大火「2消防員殉職」咎責於誰？　消防員點出大樓最致命點
比照警察節！明年消防節正式放假　留守同仁可補休
這地方怎麼去的？北市婦失蹤10天離奇尋獲　竟倒臥在八斗子邊坡「消防垂降搶命中」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍一人500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有
金麟魚大爆發竄跳！　釣客震驚：以為世界末日
科技廠將下市！欠薪2771萬元　處分重要子公司
黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美方批准
台大醫錄取資格遭撤銷　台中女學霸動向曝
葉元之宣講遭辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄
離奇消失26年！董公祖神像突現蹤　信眾北上接駕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熱帶系統最快周四成颱　連2天雨炸東半部

名醫遇詐騙！「1招逼退」他心虛不回了　網讚爆：學起來　

密密麻麻金麟魚瘋狂竄跳！ 馬公釣客目擊「很震驚」：第一次看到

科展涉抄襲！台大醫錄取資格遭撤銷「中一中女學霸動向曝」

女學霸遭撤銷台大醫學系！大學長「蒼藍鴿」勸1事　網吵翻了

台鐵「城鎮韌性演習」正常行駛　換班次及退票免手續費

環境部力推「衛生紙丟馬桶」　彭啓明揭不阻塞原因：相信科學

「請記得我們職責是救命」！消防基層怒：颱風後成「撿柚隊」

離奇消失26年！屏東萬丹下蚶董公祖神像現蹤雲林　信眾接回神尊

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

熱帶系統最快周四成颱　連2天雨炸東半部

名醫遇詐騙！「1招逼退」他心虛不回了　網讚爆：學起來　

密密麻麻金麟魚瘋狂竄跳！ 馬公釣客目擊「很震驚」：第一次看到

科展涉抄襲！台大醫錄取資格遭撤銷「中一中女學霸動向曝」

女學霸遭撤銷台大醫學系！大學長「蒼藍鴿」勸1事　網吵翻了

台鐵「城鎮韌性演習」正常行駛　換班次及退票免手續費

環境部力推「衛生紙丟馬桶」　彭啓明揭不阻塞原因：相信科學

「請記得我們職責是救命」！消防基層怒：颱風後成「撿柚隊」

離奇消失26年！屏東萬丹下蚶董公祖神像現蹤雲林　信眾接回神尊

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

捕手史上第一人！羅利54轟稱霸全壘打大賽　父子聯手抱走百萬美元

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會　支持在地棒球發展

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑！燦笑回報見記者秒變臉

黃仁勳開金口H20赴中解禁利多　6台廠同樂台積電創近5個月高

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

藍一人發500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有惡意抹黑

川普傳砸700億美元拚AI！　白宮官員揭「重磅投資」細節

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

熱帶系統最快周四成颱　連2天雨炸東半部

永慶房屋連續四年贊助金犢獎　累積1.2萬件創意作品

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

生活熱門新聞

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

快訊／大雷雨襲2縣市　5縣市大雨特報

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

快訊／雨勢升級！　6縣市豪大雨特報

女學霸遭撤銷台大醫學系資格　台中一中表遺憾

中一中女學霸遭撤銷台大醫學系　校友醫揭關鍵：她沒必要抄襲

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可輕忽」

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

鼻貼滿滿油絲「不是粉刺」　TFDA解析3種毛孔現象

一早就發錢！　符合資格「近10萬」入帳

一大早5點撞見「無頭人」　車主驚：差點一包

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲：當放屁就好

前舞妓驚爆「陪浴性侵」文化：許多企業高層、政治人物

快訊／大雷雨襲2縣市　5縣市大雨特報

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面