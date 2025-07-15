「請記得我們職責是救命」！消防基層怒：颱風後成「撿柚隊」

▲消防員颱風後被派去撿文旦，怒轟「濫用專業」。（翻攝自搶救消防員臉書）

圖文／鏡週刊

「別讓救命英雄變成政績工具！」颱風丹娜絲橫掃南台灣，台南災情嚴重，市府動員警消和義消支援重建家園，但卻爆出「消防員被派去撿文旦」的荒謬情況，引爆基層怒火！消防員工作權益促進會跳出來怒批：「我們不是萬用公務員」、「我們是救火的，不是幫忙撿水果的！」

專業在燃燒、士氣在耗盡？消息曝光後，網友炸鍋，直呼「這是在消磨士氣還是消費專業？」也有消防內部人員投訴市府「情緒勒索」，質疑市長下令強拉人力支援災後農損作業。

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消防員工作權益促進會在粉專「搶救消防員」痛批台南市府與消防局，把基層當成「萬能公務員」使用，從救火、清樹到撿水果樣樣來，質疑根本是拿專業換政績，讓基層被當免洗人力呼來喚去。

消防員工作權益促進會發文痛批：「我們不是市長的看板，不是其他局處的備胎，更不是颱風過後被呼來喚去的免洗人力。 消防隊的存在，是為了搶救生命，不是填補市政缺口的便利貼！」直言基層早已疲於奔命，卻還要面對無關專業的勤務壓力，消防的初衷與價值正被體制一點一滴消耗。

面對質疑，台南市消防局火速回應，強調協助災區是出於自願參與、非強制動員。針對所謂「每日動員65名義消」，消防局表示：「所有義消與警消人力皆以個人意願報名，不是強迫，目的是協助民眾早日回歸正常生活。」

至於勤務內容，消防局指出大多以「清理環境」為主，由各區公所視情況調度安排，「撿文旦只是個案」。目前已有多個義消大隊響應，協助災區進行清理和修繕作業。

儘管消防局出面澄清，但這場「文旦風波」仍暴露出台灣基層警消制度的長期問題：專業被模糊、勤務被濫用、訓練時間被壓縮，救災安全怎會不出問題？

促進會也呼籲台南市消防局「懸崖勒馬」，別再讓基層成為體制下的犧牲品，回歸災防專業核心，「請記得我們的職責是救命。」



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