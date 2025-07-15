一早就發錢！　符合資格「近10萬」入帳





▲勞保局今（15）日開始發放國民年金保險的喪葬給付。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

勞保局今（15）日開始發放國民年金保險的喪葬給付，符合條件的民眾可至銀行刷存摺確認，給付金額最高可達近10萬元。

根據規定，凡於國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，其殯葬費的支出者即可申請喪葬給付。然而，若死亡時已退保或超過65歲，因不再屬於國民年金的被保險人，則無法申請該項給付。

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喪葬給付的金額計算方式為，被保險人死亡當月的月投保金額乘以5個月。2023年起，國民年金的月投保金額自18282元調整為19761元。例如，若被保險人於2023年1月15日死亡，其喪葬給付金額為19761元×5＝98,805元；而若死亡日期為2022年10月31日，則以當時的月投保金額18282元計算，喪葬給付金額為18282元×5＝91,410元。

除了今天的國民年金保險喪葬給付外，7月還有多項津貼將依時程發放，包括：

一、7月17日：國民年金保險生育給付。

二、7月18日：農民月退休儲金、老農津貼。

三、7月24日：國民年金保險生育給付。

四、7月25日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。

五、7月30日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）。

六、7月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。