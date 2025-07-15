姑慕·巴紹勇奪金曲獎　許淑華封為南投之光「賽德克女兒」

▲賽德克女兒姑慕·巴紹獲金曲獎，南投縣長許淑華頒獎勵金祝賀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第36屆金曲獎在6月28日頒獎，仁愛鄉賽德克族創作歌手Kumu Basaw姑慕·巴紹（巫佳琪）勇奪「最佳原住民語歌手獎」，為南投縣爭光；縣長許淑華讚揚她為原住民族語言與文化傳承做出卓越貢獻，鼓勵她繼續用音樂傳唱原民文化、光耀國際。

縣府原住民族行政處日前安排姑慕·巴紹拜會許淑華，由其父母親、縣議員林庭秝和石慶龍，及前原民會主委瓦歷斯·貝林等人陪同慶賀；許淑華除頒贈由普羅文化公司提供的10萬元藝文贊助獎勵金，也親自為她披上「南投之光賽德克女兒姑慕·巴紹」榮譽彩帶，對姑慕榮耀返鄉致敬。

許淑華表示，姑慕出身仁愛鄉波瓦倫（廬山）部落，從小認真打拼，是勇於追夢的女性，從幕後走到台前有很多不為人知的艱辛，正因為克服各種困難，也讓大家看到仁愛鄉用歌聲唱出賽德克文化的傑出女歌手，如今更得到金曲獎的加持；縣府過去舉辦巧克力咖啡節也曾邀請姑慕表演，未來各種活動將繼續邀請演唱，也希望姑慕透過音樂，讓各界更重視原住民相關文化。

姑慕當場用歌聲回報縣府對她的協助，並受訪表示入圍金曲獎之前，為了到台北發展，找了很多資源跟贊助，縣府的幫忙非常大，也很感謝許淑華對音樂產業的支持；姑慕說，南投在玩地下音樂的年輕人也很需要平臺，未來希望多做一些音樂人才培訓、訓練，她會繼續寫更多有關家鄉和部落的歌，不但在臺灣傳唱，也希望跟國際接軌。

縣府指出，為發掘更多原鄉音樂人才，年底將舉辦首屆南投原風歌舞嘉年華及歌唱大賽，也邀請Kumu Basaw姑慕·巴紹參與，未來將透過計畫補助、活動，舉辦與人才培育，打造更多展現原民文化的舞台，讓文化「唱得出去、走得出去、傳得下去」。