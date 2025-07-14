　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫亡夫辦除戶！人妻「驚見有私生子」…才知尪外遇20年

一名人妻婚後40多年才發現丈夫外遇20多年，因此提告小三求償100萬元。（示意圖／Unsplash）

▲被亡夫瞞了20年，人妻氣得提告小三。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

台中市一名人妻小玲（化名）在丈夫大樹（化名）過世後，幫他辦理除戶登記時，才發現大樹生前與小三阿美（化名）育有一子。小玲認為阿美明知大樹已婚仍介入他人家庭，導致自己精神受創，因此提告求償100萬元。法官審理後認定阿美確實侵害小玲配偶權，判決阿美應賠償20萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，小玲主張，她與丈夫大樹於1981年10月24日結婚，並維持婚姻關係長達40多年，但大樹2023年10月25日過世後，她在辦理大樹的除戶手續時，發現大樹早在2004年10月26日認養與他人所生的孩子樂樂（化名）。

小玲表示，她直到此時才知道丈夫與阿美有婚外情，且雙方還育有一子樂樂。小玲強調，阿美明知大樹有婚姻關係，卻仍與他長期交往，並以家庭模式共同生活，已構成配偶權的重大侵害，導致她精神痛苦，求償100萬元。

阿美則表示，自己於2003年懷孕後至孩子出生前，才從大樹口中得知對方已婚，事後雖仍與大樹保持聯繫，但自己並未意圖破壞他的婚姻。阿美強調，小玲早在2004年5月、6月間即已知悉此事，卻拖延至20年後才提起訴訟，已超過法律規定的時效期間，行為已構成權利濫用及違背誠信原則。

台中地院法官審理後認為，大樹自2004年認養樂樂起至2023年去世前，幾乎每天去阿美住處探望母子倆，並資助生活開銷，彼此長期互動超出一般朋友範圍。此外，法院也根據戶籍資料、證人口供與大樹所添購給阿美的車輛等資料佐證，認定雙方已形成如同家庭般的相處模式，足以破壞小玲與大樹間的婚姻信任與家庭圓滿，構成對配偶權的持續性侵害。雖然部分損害已逾10年時效而不受保護，但近10年內的侵害行為仍可成立求償依據

法官考量阿美在黃昏市場工作，每月收入約1萬8000元至2萬元，認為小玲請求精神慰撫金應以20萬元為適當，最終判決阿美須賠償原告20萬元慰撫金，並自2025年4月8日起按年息5％計算至清償日止，至於全案訴訟費用由雙方按比例負擔，仍可上訴。

延伸閱讀
小一女童畫「黑色海豚」被老師退件　母親力挺曝驚人想像力
老公結紮雲端發票出現「驗孕棒」紀錄　人妻喊冤急找當事者：請認領
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粉絲「鏡頭忘了轉正」！GD一看笑瘋　叫攝影師快拍：怎麼辦
台北平價吃到飽突歇業　網驚：吃了快20年
快訊／安啦！國安基金顧及3大不確定因素繼續護盤
快訊／確定了！女學霸台大醫學系錄取資格撤銷
小吃店掛紅布條多1字慘了　還沒開業先罰30萬
普發1萬元三讀！　國民黨立委全數捐出
小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭　揚言圍廠「不給做」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

精舍命案勘驗作證至少花35天　國民法官吃不消！改職業法官接手

網傳防空演習時間長達1.5小時　警政署闢謠：人車管制僅半小時

「見面先買點數卡」台東阿北中交友陷阱　超商店員通報阻詐

青春不迷惘！台東警暑期拍攝宣導片　守護性私密影像不外流

桃機違規攬客216次挨罰45萬　房屋遭查封...他立馬辦分期繳納

剛調查完三峽3死車禍　運安會與法醫所簽訂協議深化合作

幫亡夫辦除戶！人妻「驚見有私生子」…才知尪外遇20年

72歲男砍死兄被判13年怕了！求減刑「否則無法活著離開監獄」

小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭引恐慌　揚言圍廠「不給做」

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

【比車展還精彩】台中街頭出現破億迎娶車隊！

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

精舍命案勘驗作證至少花35天　國民法官吃不消！改職業法官接手

網傳防空演習時間長達1.5小時　警政署闢謠：人車管制僅半小時

「見面先買點數卡」台東阿北中交友陷阱　超商店員通報阻詐

青春不迷惘！台東警暑期拍攝宣導片　守護性私密影像不外流

桃機違規攬客216次挨罰45萬　房屋遭查封...他立馬辦分期繳納

剛調查完三峽3死車禍　運安會與法醫所簽訂協議深化合作

幫亡夫辦除戶！人妻「驚見有私生子」…才知尪外遇20年

72歲男砍死兄被判13年怕了！求減刑「否則無法活著離開監獄」

小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭引恐慌　揚言圍廠「不給做」

台鋼雄鷹台東主場4場賽事　8千張縣民回饋票7/27開放索取

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

美國男全裸卡「曼谷下水道」畫面曝！　還咬傷女救護員

動態島要變聰明了？傳蘋果規劃重大升級　未來成為互動核心介面

「台東最美星空音樂會」13日晚間登場　光良、曾沛慈接連獻唱

贊同檢討人工生殖法　大法官被提名人：支持少子化下容許多元選擇路徑

傳赴美施壓3大議題　德防長釐清「愛國者飛彈、駐歐美軍安排」

一穿變美猴王！「孫悟空同款泳衣」賣爆　網狂敲碗：還想要觀音款

搶搭戶外數位廣告成長熱潮　星亞視覺預計八月上旬掛牌上櫃

「藝起來我家」庭院分享會首次走進達仁　高偉勛回家開唱

GD教學〈Crayon〉應援被搶拍　放棄苦笑撂中文：沒關係啊..

社會熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

余文正撞死3人！檢曝：有殺人不確定故意　死亡不起訴

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

人妻婚後幾乎無性！一查才知「丈夫是偽娘」

快訊／高雄三元能源科技大火！　14男1女送醫

快訊／新北三重民宅「2F全面燃燒」！1男燒成焦屍

即／高雄電池工廠大火！有毒「氫氟酸 」外洩

快訊／307公車恍神追撞　女送醫不治

即／三元科技大火！仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工

快訊／上班快改道！　國1塞爆回堵10公里

即／張嘉哲發聲：百分百相信她

7/15防空演習　台中3區乘客、駕駛得下車疏散

驚悚瞬間曝！高雄電池廠爆炸「火焰衝破大門」

南投市長妻原是前男友小三　還曾討論「夾娃娃」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

李進良處理護理師後事「供應2孩完成學業」

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

余文正撞死3人！檢曝：有殺人不確定故意　死亡不起訴

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

更多

最夯影音

更多

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面