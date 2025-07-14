幫亡夫辦除戶！人妻「驚見有私生子」…才知尪外遇20年

▲被亡夫瞞了20年，人妻氣得提告小三。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

台中市一名人妻小玲（化名）在丈夫大樹（化名）過世後，幫他辦理除戶登記時，才發現大樹生前與小三阿美（化名）育有一子。小玲認為阿美明知大樹已婚仍介入他人家庭，導致自己精神受創，因此提告求償100萬元。法官審理後認定阿美確實侵害小玲配偶權，判決阿美應賠償20萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，小玲主張，她與丈夫大樹於1981年10月24日結婚，並維持婚姻關係長達40多年，但大樹2023年10月25日過世後，她在辦理大樹的除戶手續時，發現大樹早在2004年10月26日認養與他人所生的孩子樂樂（化名）。

小玲表示，她直到此時才知道丈夫與阿美有婚外情，且雙方還育有一子樂樂。小玲強調，阿美明知大樹有婚姻關係，卻仍與他長期交往，並以家庭模式共同生活，已構成配偶權的重大侵害，導致她精神痛苦，求償100萬元。

阿美則表示，自己於2003年懷孕後至孩子出生前，才從大樹口中得知對方已婚，事後雖仍與大樹保持聯繫，但自己並未意圖破壞他的婚姻。阿美強調，小玲早在2004年5月、6月間即已知悉此事，卻拖延至20年後才提起訴訟，已超過法律規定的時效期間，行為已構成權利濫用及違背誠信原則。

台中地院法官審理後認為，大樹自2004年認養樂樂起至2023年去世前，幾乎每天去阿美住處探望母子倆，並資助生活開銷，彼此長期互動超出一般朋友範圍。此外，法院也根據戶籍資料、證人口供與大樹所添購給阿美的車輛等資料佐證，認定雙方已形成如同家庭般的相處模式，足以破壞小玲與大樹間的婚姻信任與家庭圓滿，構成對配偶權的持續性侵害。雖然部分損害已逾10年時效而不受保護，但近10年內的侵害行為仍可成立求償依據

法官考量阿美在黃昏市場工作，每月收入約1萬8000元至2萬元，認為小玲請求精神慰撫金應以20萬元為適當，最終判決阿美須賠償原告20萬元慰撫金，並自2025年4月8日起按年息5％計算至清償日止，至於全案訴訟費用由雙方按比例負擔，仍可上訴。

延伸閱讀

▸ 小一女童畫「黑色海豚」被老師退件 母親力挺曝驚人想像力

▸ 老公結紮雲端發票出現「驗孕棒」紀錄 人妻喊冤急找當事者：請認領

▸ 原始連結