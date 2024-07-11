惹怒12星座不用怕！　3招突破心房讓他秒消氣撇步大公開

▲放低姿態會讓原本氣噗噗的獅子座瞬間消氣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

兩個人相處不免會有爭執的時候，《星座好朋友》為大家整理出如果想讓對方趕快消氣有什麼小撇步呢，一起參考看看。

一、放低姿態

代表星座：牡羊座、雙子座、獅子座、天蠍座

無論你是和這些星座吵翻了，或是被他們提出了分手的要求，切記一件事，就是千萬別和他硬碰硬。因為這些星座最容不得別人挑戰自己，你硬著來，他絕對比你更硬，最後兩人的感情就很容易在這場爭面子競賽中全盤輸光。要讓他們消氣其實是最簡單的，只要願意把姿態放軟一點、拿出真誠的態度和他們好好道個歉，再想點方法逗他們開心，就能輕鬆的化解危機。

▲念舊的天秤想起曾經的回憶，會讓他更容易心軟。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

二、讓對方看見誠意

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座、水瓶座

這些星座一向是比較重視現實層面的，想讓他們消氣還得多靠智慧。最重要的是必須讓他了解你能夠給他什麼，或是他們會有多大的損失。要是想對付金牛這種吃貨，最簡單的方式就是拿出食物和他道歉；對付魔羯、處女座，就從他的事業或學業下手，若是他最近剛好在這方面碰到困難，而你能夠提供他一個好的解決方式，絕對能讓他瞬間軟化態度；而水瓶座就得讓他知道，只有你才是他的知音，讓他知道只有你能夠真正了解他、支持他，並且願意傾聽他的想法。

三、一起回憶種種美好

代表星座：巨蟹座、天秤座、射手座、雙魚座

這些星座其實特別容易心軟，就算他們生氣了，只要你能夠真誠和他們道個歉，再拿出「你們的曾經有多快樂、甜蜜」的證據，絕對能動搖他的心。想到過去的甜蜜回憶與快樂，就足夠讓他們瞬間心軟，覺得好像也沒有必要這麼生氣，甚至會讓他們覺得自己有點對不起你，原本就容易搖擺的心也會再次向你靠近。