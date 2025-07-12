人倫悲劇！她路邊等待做功德　遭兒子誤踩油門猛撞慘死

圖文／鏡週刊

泰國烏隆他尼省11日發生一起意外，一名男子開車時疑似誤踩油門，當場撞死75歲的母親。男子事後崩潰痛哭，悲傷表示，「原本是帶她來旅遊，沒想到卻要帶她的遺體回家。」

綜合泰媒報導，這起事故發生在烏隆他尼市，警方與救援人員接獲通報後趕抵現場，發現肇事廂型車撞上路邊一棵大樹，死者為75歲婦人芭圖姆（Pathum），而她47歲的兒子納威（Nawee）情緒激動，在一旁不斷自責哭泣。

死者的大女兒、65歲的鳳（Phon）向警方表示，他們一家人來自曼谷附近的北欖府（Samut Prakan），趁著假期到烏隆他尼旅遊。當天清晨，媽媽希望到班達森林寺（Wat Pa Ban Tard）布施做功德，但因廟前停車困難，納威決定先將母親與姊姊載到路邊下車，等待僧侶經過布施。

納威下車後駕車前往前方路段迴轉，打算折返接母親。不料接近時疑似誤踩油門，失控撞上正在等候的母親，導致她當場喪命。鳳則因站在一旁，幸運避開撞擊。

納威事後接受媒體訪問時淚流滿面，表示原本想讓母親開心度假，卻親手釀成悲劇。雖然家屬表明不打算對納威提告，但警方仍依法處理，全案依泰國刑法第201條對納威提出「魯莽駕駛致人死亡」指控，最高可處10年徒刑、20萬泰銖罰金（約新台幣17.9萬元）或兩者併罰。

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