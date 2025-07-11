　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AI，不能說的祕密　出版市場陷信任危機？

當AI使用越來越普及，區別並標明「人類創作」或「AI生成合成」，更屬必要。（圖／顏一立）

▲當AI使用越來越普及，區別並標明「人類創作」或「AI生成合成」，更屬必要。（圖／顏一立）

圖文／鏡週刊．徐淑卿專欄

看到6月底公布的《文策院2025年第一季臺灣出版市場動態》，中文電子書目比上一季增加1219種。出版量排名前十的出版社，有些應是來自對岸簡中轉繁體出版，但不管來自哪裡，都讓人不免好奇：這裡有多少書是AI生成的？

我想像一種出版旅程。若有人在亞馬遜的自助出版（KDP）上架以AI生成的英文書籍，作者可能假借真實人物或虛構，再以AI翻譯成幾種語言，製作成電子書、有聲書，上架到不同語種的大型圖書銷售平台。這應該輕而易舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當然，在台灣出中文電子書，毋須繞道亞馬遜，我只是以此假設AI生成書籍來源包含但不限本地製造。尤其若有英文版，有基本訊息的作者資料，有譯者，看起來就像正規的翻譯書了。這種作法可以為出版品的可信度「加值」。

假若AI生成書籍確實充斥銷售通路，但這是台灣目前需要在意的問題嗎？不論電子書或有聲書，現在台灣大平台上都有看似出自AI的出版品，但銷售未必佳。既然賣得不好，就讓它們放著墊底，充實書量，又有什麼關係？

但是，既然AI生成的出版品已經出現在銷售通路，這就是遲早必須面對的問題。有些國家今年已經開始進行規範，像是中國。

現在網路稍作搜尋，就可見教人如何用AI製作電子書的影片。根據《商業內幕》報導，今年美國聯邦貿易委員會對一家公司展開調查。這家公司教客戶如何用AI生成書籍和電子書，在2022年賺了5千萬美元。被調查的原因是，他們對亞馬遜氾濫大量AI生成書籍推波助瀾，而且顧客投訴，這2千美元的課程，若退訂，難以取得退款。

這麼多人趨之若鶩，意味這不是無利可圖，即使銷售不佳，但它以低成本大量生產，一旦上架，就可能被不知情的讀者購買，從而獲得收入。正因為讀者可能購買，就產生許多問題。一，讀者可能從書中獲得錯誤訊息；二，當讀者發現內容有問題時，受騙的感覺使他們對平台與其他出版品失去信任；三，AI大量生成的書籍與人類的創作，價值可以等同嗎？如果沒有清楚標示，價值就會被混淆。最後，AI生成的書籍更容易造假與侵權。

最為人所知且影響深遠的例子就是，美國出版評論家Jane Friedman在2023年8月發表的文章〈I Would Rather See My Books Get Pirated Than This (Or: Why Goodreads and Amazon Are Becoming Dumpster Fires)〉。

有人使用她的名字用AI生成「垃圾書」在亞馬遜出售。這些書名包括：《從零開始打造吸引人的電子書、建立作者平台，並實現利潤最大化》、《如何快速撰寫與出版電子書並賺錢》等。Jane Friedman憤怒的是，這些人利用讀者對她的信任，誤導他們以為這是她的著作，但一旦讀者買了讀了這些書，「卻可能永遠失去對真正作者的信任」。

荒謬的是，要把這些假書從作者資訊中刪除或下架，必須由作者申請，但是誰會有空花這麼多時間監控以你為名的假書上架？Jane Friedman說，當她在推特說這件事時，有位作家跟她說，過去一週，她就申報了29本不實書籍。

Jane Friedman的文章促成一些改變。當年9月，亞馬遜發布新規定，區分AI生成與用AI輔助書籍，若是用AI生成必須告知，但這訊息僅供後台管理，讀者閱覽的前台是看不到的。

亞馬遜的態度說明電商平台的被動。有更多內容上架是首要之務，至於是否有責任或必要性，將AI生成的出版品予以標識，讓讀者作為購買判準，則是另一件事。

平台態度如此，但改變仍在發生。美國作家協會於2023年10月宣布將進行「Human Authored」方案，這是一個表明「非AI創作」的作者身份認證系統，可以讓讀者有所識別。2025年美國作家協會開始實施這個方案，並提供官方標誌，證明作者的身份是人類，而不是AI。

作家協會執行長Mary Rasenberger說，這項認證不是拒絕人工智慧技術，而是幫助讀者信任人類作者的情感和原創性。即使使用人工智慧的拼寫檢查或研究工具，但確保創造本質來自人類智力也很重要。

今年1月韓國文體部發布2025年工作計畫，表示將對人工智慧的快速發展和普及預作準備。今年上半年將修訂《版權法》和頒布《宣傳權法》。首先是推動《版權法》的修訂，包括披露用於人工智慧學習的資料列表的要求。

今年3月中國發布《人工智慧生成合成內容標識辦法》，9月起實施。該辦法提出AI生成合成內容，包含文字、圖片、音訊、視頻、虛擬場景等，必須標識，且從生成階段到平台發布均涵蓋在內。

這些行動與其說是抗拒AI，反而是更清楚認知，未來AI會更大量出現在人們的工作中，因此訂立標識辦法是當務之急。這既可以減少濫竽充數，讓人類的創意和AI生成的產品有所區別。而且，若以AI生成來造假，更應該有法律規範。

尤其最近在美國幾個判例裡，允許一些科技巨頭可以不經擁有版權的作者同意，抓取他們的作品來訓練大型語言模型系統。因為法官認為，如此產生的結果，不是重複或抄襲，而是新事物的變革。但結果是否如此無害，還需觀察後效。尤其不難想像，未來如果有人使用AI生成內容，卻與某些作家作品高度相似，依然會產生法律問題。

AI不僅改變出版生態，而且也在根本上改變寫作的價值。在巴德學院英文系任教的作家徐華，最近在《紐約客》發表文章〈What Happens After A.I. Destroys College Writing?〉，他提到學生大量使用AI如ChatGPT之後，在大學教授寫作的意義和教育的評量標準都在改變。

他說：「教育，特別是在人文領域，建立在一種信念之上：除了學生可能記住的實用知識外，某個課堂上隨口提及的深奧想法，也許會在他們心中扎根，並在多年後開花結果。人工智慧讓我們每個人都能感覺自己像個專家，但真正讓我們成為人類的是，冒險、懷疑與失敗。我經常告訴學生，這可能是你們人生中最後一次，有人必須閱讀你們寫的東西。所以就不如老實告訴我，你們真正的想法。」

我們之所以珍視創作，正是因為它無比艱難，猶如穿鑿洞穴，費時良久才能有一絲創見。而且寫作的過程本身就是作家思考的過程，而這麼珍貴的內在旅程，不但在AI的生成中被省略，而且在銷售通路上一視同仁，毫不甄別。

倒不是認為人類的創作必屬佳作，也不是否定AI對人類工作的幫助。AI的確是很好的研究工具，現在新聞寫作應用AI技術獲獎的作品也很多。但是，就像過去人們買書，除了書的主題，也會按照對出版社、作者的了解，來判斷是否值得購買，這本身有其「品牌」信任度。因此是否是AI生成的書籍，也應該有清楚透明的標誌，來保障消費者的權益。

現在，有越來越多國家正視這個問題，台灣的作法又是什麼？尤其，當今年9月中國施行人工智慧內容必須標識時，直接將中國AI生成書籍，拿到台灣上架的出版品，尤其是有聲書，會保留還是設法免除標識呢？


更多鏡週刊報導
徐淑卿專欄／《蕉葉與樹的約定》小說家Nakao Eki Pacidal的回家練習
徐淑卿專欄／酷兒為誰而鳴
徐淑卿專欄／總統也想開書店

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北恐怖家暴！兒持刀砍媽媽
騙光再誘房貸1200萬　14人被剝破億元
微風南京驚見超長人龍「繞建築物2圈」！網驚：不用上班嗎
峮峮「8月台中主場全缺席」！錯愕：在其他女孩身上也有發生
艋舺殺人絕命電話曝！19歲男開心赴賓館　慘成「死亡約會」
快訊／母公司被查封！街口支付緊急發聲
獨／大門玻璃破裂！台中男「被割腕」　血噴滿地畫面曝
千人無套「不知紅姐是男的？」　直男曝真實內心話...網炸鍋了
停電6天！里長兩面奔波哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

排隊1小時以上！日本人氣餐廳「只能吃30分鐘」　一票台人秒點頭　

分科測驗「學生要簽名確認考科」　他還原時間軸：建臺漏了這封信

AI，不能說的祕密　出版市場陷信任危機？

快訊／大學分科測驗「物理」參考解答公布　補教估5標

嘉女開放男生入學「學弟將報到」　準班聯主席：反對都來不及

分科測驗集體報錯　ICU醫傻眼了：要實驗「文理跨組裸考」？

無套約砲千男靠3招！陸偽娘紅姐曝「釣男心法」：我懂事、注重技巧

南鯤鯓牌樓倒塌現況曝！殘骸淨空剩冷清台柱　民眾路過忙紀錄

批光電被嗆滾去中國！醫曝「布袋長大」轟青鳥：災區我老家啦

台鐵將發最高4.4個月獎金　總經理喊話：考成拚年年甲等

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

排隊1小時以上！日本人氣餐廳「只能吃30分鐘」　一票台人秒點頭　

分科測驗「學生要簽名確認考科」　他還原時間軸：建臺漏了這封信

AI，不能說的祕密　出版市場陷信任危機？

快訊／大學分科測驗「物理」參考解答公布　補教估5標

嘉女開放男生入學「學弟將報到」　準班聯主席：反對都來不及

分科測驗集體報錯　ICU醫傻眼了：要實驗「文理跨組裸考」？

無套約砲千男靠3招！陸偽娘紅姐曝「釣男心法」：我懂事、注重技巧

南鯤鯓牌樓倒塌現況曝！殘骸淨空剩冷清台柱　民眾路過忙紀錄

批光電被嗆滾去中國！醫曝「布袋長大」轟青鳥：災區我老家啦

台鐵將發最高4.4個月獎金　總經理喊話：考成拚年年甲等

洋基前7局被壓制無安打！　賈吉延長賽再見逆轉犧牲打

瑪莎拉蒂「630匹新超跑」發表！2.9秒加速破百、還有敞篷車型

豪雨炸彰化！冠軍火龍果泡水損失80萬　果農嘆：全被老天爺買走

災後血荒警報！　風雨影響捐血意願南部血庫剩不到3天

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Cll捕蛇專家嚇：好像恐龍

快訊／新北恐怖家暴！兒持刀砍傷媽媽　警急衝現場壓制逮捕

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

藍決策急轉彎拼特別條例今三讀　黨團大會藍委表態砍台電千億撥補

排隊1小時以上！日本人氣餐廳「只能吃30分鐘」　一票台人秒點頭　

加油等等！　國內汽油下周估降0.1~0.2元

GD到台灣了！點頭揮手致意　見粉絲超多...害羞躲起來

生活熱門新聞

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

又有颱風？　歐美模式預測一周後將有「大貨」出現

「雨婷」終於來了！　明起全台放晴

花4000買旅平險　「出國急診」只賠107元

玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣

糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫

7-11生日！全家「超強祝福」吸4萬人讚爆

即／9縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

「下體長肉芽」捏破長越多　菜花男崩潰

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面