獨／史上最大「告發1197人」！被控選擇性辦案...警政署說話了



▲ 幣竟營運長「虛幣女神」張于庭。（圖／資料照、記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

今年1月16日台北地檢署指揮警政署督察室、新北市刑大偵七隊偵辦3名中階警官，包括新北市土城警分局偵查隊長黃祺瑋及刑事局偵二大隊偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌以泰達幣協助「洗錢教父」凃誠文洗錢，檢警當天約談8人到案，雖3警官否認涉入洗錢，並稱僅透過有幣商身分的凃誠文購入境外泰達幣，以俗稱「大象搬磚」手法賺匯差，但承辦檢警未採信此說法、認定3警洗錢諭知各50萬交保。

事後2名刑事局警官遭列輔列管，土城偵查隊長黃祺瑋也被拔官調回新北市刑大；日前有民眾以刑事告發狀，揭露涉嫌洗錢匯出泰達幣，同案被告「虛擬貨幣女神」張于庭名下的揚盛集團虛幣錢包，經查詢虛幣TRX鍊交易帳本網站，發現張于庭用來對3名官警匯幣的「TMe8」「TBTE」虛幣錢包幣轉出紀錄高達1200筆，且轉出金額市值超過千萬的錢包用戶不在少數；若依檢警辦案邏輯，警政署督察室「應該」正在偵辦台灣治安史上最大的虛幣洗錢案。

告發人向上述單位反映，擔任洗錢案電子錢包人頭的張女，涉嫌以上述兩電子錢包轉泰達幣給3名官警，涉嫌幫凃誠文洗錢，但偵辦這起重大洗錢案的警政署督察室及新北市刑大，從第一波約談行動迄今只約談3名涉案官警，僅是該洗錢錢包中帳戶的千分之2.5（3/1200），「選擇性辦案」相當明顯。





▲八八會館案外案，睿森銀樓負責人涂誠文在檢警搜索前聞風逃亡。（圖／翻攝涂誠文臉書）

熟悉犯罪偵查的刑警私下透露：以刑案偵辦實務中，涉案證據明確，檢警就得主動偵辦，斷無選擇性辦案情況，否則就是嚴重妨害司法公正「辦案抓了甲、卻沒抓同案共犯乙、很大機率會被檢舉甚至告發」，甚至觸犯瀆職、滅證等罪嫌。



如同本案中，檢警認為洗錢案主嫌凃誠文透過「虛幣女神」張于庭打泰達幣給3名官警涉嫌洗錢，但告發人根據可查的錢包幣流交易紀錄，發現張女轉出幣流多達1200個電子錢包，警政署督察室和新北市刑大迄今只約談3名涉案官警及其家屬，檢警無視其餘1197名同樣收受泰達幣的涉案帳戶犯嫌，因此遭人向台北地檢署提出告發。

警政署督察室、新北市刑大偵七隊接受《東森新媒體ETtoday》記者查證回應：證實接獲民眾告發上情，表示案件交由台北地檢署檢察官指揮，已將告發內容交給承辦檢察官，由檢察官釐清是否需要約談其餘收受泰達幣的洗錢涉案人到案說明。

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