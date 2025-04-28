美麗島民調／57.6%民眾認賴政府介入司法　59.3%質疑選擇性辦案

▲美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

記者郭運興／台北報導

近日藍白捲入司法案件，兩大在野黨則批評賴政府介入司法。而《美麗島電子報》今（28日）公布最新「4月國政民調」，在逐項詢答且不限項複選方式下，顯示有70.8%民眾認為政治力介入媒體、59.3%認為政府選擇性辦案、57.9%認為政治力介入檢調機關辦案、57.6%認為政治力介入司法案件，換言之，近8成民眾認為當前中央政府和執政黨至少有上述其中1項不當情形。

根據《美麗島電子報》調查，詢問民眾「台灣經過3次政黨輪替，到目前為止，您認為中央政府和執政黨還有沒有以下這些情形」，在逐項詢答而且不限項複選方式下，顯示目前有70.8%認為政治力介入媒體、60.0%認為政府高層濫用權力、59.3%認為政府選擇性辦案、57.9%認為政治力介入檢調機關辦案、57.6%認為政治力介入司法案件。

另外，有47.5%認為政治力介入選務機關、43.0%認為政治力介入濫用民眾個人資料、36.9%認為政府非法監聽，未明確回答有20.7%。換言之，近8成民眾認為當前中央政府和執政黨至少有上述其中1項不當情形。

進一步交叉分析，得見僅70歲以上或國中學歷民眾認為「政府高層濫用權力」最多，其餘各群民眾咸認「政治力介入媒體」最常見，愈年輕民眾愈傾向認為政治力介入媒體，而學歷愈高民眾也愈傾向認為目前有政治力介入媒體、政府高層濫用權力、政府選擇性辦案、政治力介入檢調機關辦案、政治力介入司法案件等的不當情形。

值得注意是，認為當前中央政府和執政黨至少有1項前述不當情形者，在20至39歲中約8成6如此認為，在大學以上學歷有89.3%，泛綠民眾有64.1%如此認為，在泛藍民眾有96.2%，民眾黨支持者則100.0%如此認為，在中立民眾有79.4%。

《美麗島電子報》特別提到，調查結果雖然「政治力介入濫用民眾個人資料」占43.0%位居後段，反映出民眾難以察覺或淡忘。2024年6月調查有77.9%民眾認為「執政黨若要求或委託電信業者，利用申辦手機用戶資料庫去比對民眾參加的政治活動，嚴重傷害民主和侵犯人權」，此即當時民進黨政策會執行長王義川公開說曾透過基地台訊號進行手機定位分析比對青鳥運動參加者的組成與數位足跡，引發社會嘩然，而去年5月台北地檢署分「他」字案由檢察官儘速調查、國家通訊傳播委員會也對3家電信公司展開行政調查，至今石沉大海恐致民眾會有該查的查、不該查就不要查的想像空間。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼民眾黨日前「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，抗議司法不公。（圖／記者林敬旻攝）