「桃金獎」首度開放全民票選　表揚優質企業與特色店家

▲「桃金獎」首度開放全民票選。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃金獎」是桃園市政府表揚優質企業與特色店家的重要指標性獎項，歷年來備受肯定。市長張善政9日市政會議表示，今（114）年「桃金獎」除延續既有的專業評審制度外，也開放全民票選及推薦，讓市民在推薦與投票的過程中，更深入認識桃園在地的潛力品牌，進一步提升業者能見度與市民認同感。

張善政指出，為強化本屆活動的線上參與便利性，市府特別將「桃金獎」與「桃園市民卡APP」整合，民眾只需透過APP註冊登入，即可輕鬆參與推薦與票選。此外，該系統亦具備即時驗證身分機制，若有民眾幸運中獎，也可迅速接獲通知與完成領獎流程。

張市長強調，未來市民卡APP將成為整合市府各項活動與服務的重要數位平臺，歡迎市民踴躍下載使用，並持續提供建議，協助市府優化使用體驗，打造更便利的智慧生活。

又，今年「桃金獎」也推出多項抽獎好禮，包括YAMAHA電動機車EC 、SYM三陽迪爵125、最新款iPhone 17及Dyson吹風機等高人氣好禮。民眾只要完成推薦或投票，即可參加抽獎活動，期盼透過這些豐富獎項，鼓勵全民踴躍參與，一同挖掘與支持桃園在地的優質品牌。

市府經發局表示，今年「桃金獎」以「全民參與」為核心，首度開放由民眾自行推薦、投票，透過網路平臺集體選出最具情感共鳴與代表性的桃園在地好禮與好店。活動聚焦於「美食」與「好物」兩大領域，細分為「金證美味」、「金得禮心」、「金家喝呷」與「金讚職人」四大類別，將各選出10家優選業者，共預計入選40家好禮及好店。

經發局也將持續深化「桃金獎」的品牌影響力，讓全國民眾及國際旅客在造訪桃園時，可透過此獎項快速且精準地感受城市的多元在地魅力與風情。