2025單車天使公益圓夢之旅台灣騎行落幕　明啟程大陸騎行交流

▲茂林光電董事長李滿祥和員工們在大門口喜迎。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

在陣陣雨勢中，「2025單車天使公益圓夢之旅-台灣騎」的40多名小騎士們，9日傍晚騎抵桃園市中壢區民權路上的茂林光電，為7天的活動再劃下圓滿句點。茂林光電董事長李滿祥和員工們在大門口喜迎，隨即於公司會議室聽取小騎士分享沿途單車騎的心情、為小騎士佩戴完騎獎章、接受致贈感謝狀，全程充滿感恩。

▲為小騎士佩戴完騎獎章。（圖／記者楊淑媛攝）

領隊楊民忠老師表示，參與「2025單車天使台灣騎」的40多名小騎士們，和隨行教練、家長、醫師共約50多人，今天晚上將夜宿楊梅區楊明國中教室，明(10)日一早，搭乘飛機前往上海，與來自四川大涼山希望學校的中小學生及港澳台各地志工會合，騎行上海、湖州、杭州、溫州等地，並與上海杭州足球好手進行體育交流切磋。

▲茂林光電董事長李滿祥(左三)和參與活動學校代表。（圖／記者楊淑媛攝）

「2025單車天使公益圓夢之旅-台灣騎」於7月3日在楊梅區楊明國中出發，隨行的北埔國中邱巧鈺主任說，今年台灣騎行，他們在彰化、雲林遇到「丹娜絲颱風」襲台，一路被雨追著跑！楊明國中葉承瀚同學說，在下坡路段失速受傷，謝謝一路有老師和同學們的守候，讓他順利完騎。土庫國小吳東芫同學說，參加單車天使台灣騎將是他一輩子難忘的回憶，希望以後有能力也要幫助人圓滿。

楊民忠老師說，單車天使公益圓夢之旅今年是第13年舉辦，騎行規劃探訪參與學校的桃園楊明國中、新竹北埔國中、嘉義東石國中、彰化萬合國小、土庫國小，參與騎行的中小學生不僅能領略沿途人文地理歷史，開拓視野，培育獨立人格與溝通合作能力，還能感受不同區域學校的學習方式，體驗科技、樂器、體育、農業及舞獅等特色課程活動。

▲2025單車天使公益圓夢之旅-台灣騎平安落幕。（圖／記者楊淑媛攝）

今年單車天使團隊在7天內騎行台灣西濱沿線縣市，最後抵達終點站組委會企業茂林光電中壢廠，總里程500公里。小騎士們用車輪探索台灣，穿行於台灣西濱沿線縣市：從桃園市南下，走進GARMIN台灣國際航電、伊諾華公司，體驗現代科技與橡膠工業生產；留宿香客大樓，感受台灣廟宇文化；品味各地獨具特色的小吃；參觀台灣玻璃館，巧奪天工的玻璃製品令人嘆為觀止；聆聽專家介紹布袋戲文化；遭遇颱風時，在嘉義東石國中見證嘉南平原的暴雨；颱風過後，領略了彰化平原的美麗晚霞；學習製作陶藝紀念品，為騎行留下美好回憶。