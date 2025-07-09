李珠珢首次短髮應援！「配2髮飾」萌出新高度　粉絲看暈：有夠好看

記者曾筠淇／綜合報導

富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 韓籍成員李珠珢換髮型了！她過去留有一頭飄逸長髮，近日則以俐落短髮造型亮相，而她首次以短髮造型應援的身影也被捕捉起來，讓大票網友忍不住留言直呼，「我愛長髮珠珢，短髮我也行」、「一樣好看」。

網友@nnrocks_666昨日在Threads分享李珠珢短髮的照片，從畫面可見，珠珠現在的頭髮長度落在肩膀上方，變得清爽又俐落，風格和以往完全不同。大票粉絲看到後，也大讚「俏麗清爽的感覺，超級可愛」、「珠珠寶貝好可愛喔！這樣比較涼爽比較好」、「短髮珠也超漂亮的」。

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▲珠珠新造型。（圖／網友@nnrocks_666授權引用）

之後，原PO也大方分享珠珠以短髮造型應援的影片，可見她相當有活力的跳著〈Good Thing〉。其實珠珠的短髮造型本來就已經非常可愛，應援時配上紅色蝴蝶結，以及兩個耳朵，整體造型更顯得俏皮又吸睛，瞬間成為全場焦點。

許多網友也表示，「短髮又俏麗的珠珠寶貝，超級無敵可愛，超級喜歡呢」、「還有耳朵！好可愛」、「阿珠超美」、「貓咪耳短髮性感俏皮珠珠」、「她短髮真的有夠好看」、「短髮很陽光」、「這短髮我直接暈」、「短髮控的大勝利」、「短髮天花板又更高了」、「超適合的」。

此外，珠珠也有在IG上分享跳舞影片，寫道「我也拍了」。影片發布不到一天，就吸引超過3.5萬人按讚，粉絲也狂刷留言，熱情表達對珠珠的喜愛。