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92歲老母病危！兄妹竟在醫院打架　二哥：不想讓媽受罪

92歲老母病危，家人在醫院打架。（圖／翻攝小莉幫忙）

▲92歲老母病危，家人意見不合在醫院打架。（圖／翻攝小莉幫忙）

圖文／CTWANT

近日大陸河南一名陳女表示，家中有5個兄妹，而老母今年92歲，先前因為白肺（重症肺炎）送醫，多次病危，只有哥哥想接媽媽回家，家人在醫院為了此事打起來。陳女二哥強調，「我不想讓我媽在醫院受罪。」

據《小莉幫忙》報導，陳女表示，老母92歲了，之前因為白肺送醫，已多次病危，家中4個兄弟姊妹都同意輪流在醫院照顧媽媽，只有二哥想把媽媽接回家，家人為此事打架。

陳女表示，二哥來醫院罵東罵西。大姊說，她想盡量給媽媽治療，因為不想遺憾，能再多活一天都好。妹妹罵二哥，還讓媽媽幫你一家人洗衣服。

二哥表示，已經收到病危通知書了，醫生都建議回家，因為醫院細菌多，媽媽在家也會輸液，沒說不給她治療，能再活500年都願意，他問心無愧，因為養得起媽媽，不想讓她在最後還在醫院受罪，這沒必要。

影片一出，不少人紛紛留言「冷靜溝通，尊重母親意願，別讓爭執成遺憾」、「就我個人而言，這種情況我更希望放棄治療」、「年紀這麼大了，器官都在衰竭老化，其實不用太折騰老人了，落葉歸根」、「清官難斷家務事啊」。

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