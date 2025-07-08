新北女怨兒子難管教　友人夫婦竟持安全帽+不求人教訓！各判3月

▲新北1名母親抱怨未成年兒子難管，竟打電話叫友人夫妻開打，導致少年滿身傷判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水一對夫妻幫女性朋友「管教小孩」，聯手對一名未成年少年施暴，周姓男子拿安全帽猛砸，胡姓女子拿「不求人」狂打，導致少年頭、背、手臂多處挫傷，最後由祖母帶著報案。士林地院認定2人構成《兒童及少年福利與權益保障法》加重傷害罪，判2人各3月徒刑，不能易科罰金。

去年時，新北市淡水區某處民宅內，未滿18歲的少年阿杜（化名）與母親蕭女因生活管教問題起口角，蕭女一氣之下，竟打電話向友人、49歲的周姓男子和同齡妻子胡姓女子訴苦，2人接到電話後火速趕往現場，竟直接對小杜施暴。

據悉，夫妻倆抵達現場後，周男手持安全帽、胡女拿起「不求人」，不分青紅皂白對小杜猛砸猛打，導致其頭部、右上臂、左肩、下背等處多處挫傷。小杜痛苦不已，事後在祖母陪同下報案提告。

檢警調查時，2人坦承犯行，少年母親也供稱當晚確實有告知朋友「小孩讓人很氣」，但沒想到對方竟動手。檢警則依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條及《刑法》第277條第1項提起公訴。

法院開庭審理時，2人坦承犯行，並強調曾透過小杜母親的男友轉交3萬3,000元給少年作為賠償，但小杜母親出庭時否認收款。法官指出，2人身為成年人，僅因細故糾紛就對少年施暴，實屬不可原諒，即便無前科、犯後態度尚稱悔意，仍須依法懲處。

法官認定，周、胡夫妻對少年小杜構成「共同故意對少年施以傷害」，考量被害人為未成年人，依法須加重其刑。故判2人各有期徒刑3個月，因該罪最重本刑可達7年6月，依法不得易科罰金。全案仍可上訴。