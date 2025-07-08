快訊／殺妻、小姨子！家暴男遭移送新北檢　見媒體鏡頭秒裝哭

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市土城區明德路二段7日發生殺人案！一名有家暴前科的謝姓男子當街殺死張姓妻子、小姨子，隨後駕車逃逸，想返回位於屏東的老家，但疑似因發現已遭警方鎖定，遂前往彰化伸港派出所稱要投案，隨後遭押返新北土城分局進行筆錄，而謝男在留置室吃好睡好，一覺到天亮約莫7點才被警方叫醒製作筆錄，稍早被移送新北檢，面對媒體鏡頭，他不回應僅發出「嗚咽聲」，疑似在裝哭。

▲謝男殺害妻子、小姨子，被移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝，下同）

謝男犯案後原先打算駕車南下屏東老家，逃亡途中還不斷限時動態連發，先是稱妻子、小姨子「剛剛都在路上被我殺了」，再稱自己好心通知妹夫快去醫院，或找人證實「你老婆已經被我殺了」，還轉播逃亡狀態，稱自己遭2台紅斑馬（國道警）從高速公路趕下來，「要抓我了」。

謝男隨後自行駕車前往彰化伸港派出所，一入內便大喊「我要投案」，於7日下午1時25分落網，並於下午1時55分左右遭押上車準備返回土城分局進行警詢，下午3時15分抵達土城分局，但謝男在偵詢室接受筆錄時，突然情緒失控不斷大喊，「我有精神疾病」、「我要見記者、我要被採訪！」，卻未見一滴淚，讓警方質疑此舉恐怕是為了博取同情或減刑。