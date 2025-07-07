丹娜絲雨彈強灌！旗津污水廠「大爆管」　髒水狂淹50民宅畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

中颱丹娜斯替西半部帶來強勁風雨，高雄旗津中區污水處理廠因進水量暴增，導致處理廠主幹管爆管，污水全流至鄰近道路，鄰近50戶住家淹成一片。高雄市水利局表示，第一時間啟動緊急應變機制，動員相關機具與人力進駐現場，完成導水路線開闢與防水設施架設，於今（7）日上午完成改道作業，防止災情擴大。

▲高雄旗津污水廠「大爆管」，50戶淹慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼旗津污水廠「大爆管」。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局指出，事故發生時正值颱風期間，連續強降雨造成污水廠進水量暴增，抽水系統無法停抽而出現超載情形，最終導致抽水管線破裂。

▲▼高雄旗津污水廠「大爆管」，50戶淹慘了積水40cm 。（圖／記者賴文萱翻攝）

為維持抽送系統穩定運作，應變團隊通宵搶修，除開闢緊急導水路線與設置廠區防水擋板外，亦同步完成碟閥切換與部分馬達調控等作業，確保整體排水效能不受影響。

經初步統計，事件造成約50戶住家發生淹水，巷弄內最大積水深度達40公分。目前現場已由操作廠商持續駐點支援，水利局也已著手協調相關單位，儘速推動環境清理、災損查報與補償協處等後續作業，全力協助受影響居民早日恢復正常生活。

高雄市議員簡煥宗指出，今晨約6點多，污水處理廠主幹管已緊急搶修完成，持續以抽水機全力排水；上竹里淹水情況大約在今天早上9點左右陸續退去，但街道與住家仍留下許多汙泥與垃圾，環境衛生堪慮。

簡煥宗一早也前往旗津上竹里實地勘查受災情況，與區公所、里長及救災人員詳細了解修復進度，並協調市府團隊儘速抽水、清理、加強消毒及提供必要物資。

目前軍方準備投入人力支援，協助街道與住家周邊清理作業；下午環保局及衛生局也將進駐，協助垃圾清運與環境消毒，盡快降低汙染與衛生風險。

針對這次疑似管線爆管造成的損失，簡煥宗已明確要求水利局必須對外說明，如果確實因為管線爆裂後續災後補助與補償要從速、從寬、從簡，絕不能讓居民權益受損。目前仍有部分區域需要持續排水，他呼籲鄉親務必注意用電安全，如有任何緊急需求，隨時與里辦公處或服務處聯繫，一定全力協助。