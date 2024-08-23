快訊／來不及長大！9月嬰回家幫2歲姊慶生　狠父嫌吵活活打死

▲廖姓男子將9月嬰帶回家幫2歲女兒慶生，卻嫌男嬰吵，疑似將男嬰活活打死。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市東區昨（22）日傍晚發生1名9月大廖姓男嬰在家中猝死，男嬰母親一開始聲稱男嬰疑趴睡導致窒息，但送醫搶救過程中，醫護人員發現男嬰身上有多處瘀青傷痕，警方發現廖父涉案重大，將廖父、廖母帶回偵訊。據悉，男嬰與2歲大姊姊、廖母住在南投，廖父一人住台中，因要幫女兒過生日，所以將3人接回台中，未料廖男疑似嫌男嬰太吵，竟出手教訓，結果竟將男嬰活活打死。

台中市社會局表示，男嬰家庭是其他縣市政府服務中的個案，小孩平時跟媽媽住在其他縣市，這週一起回台中的爸爸家暫住。男嬰確切死因有待解剖相驗，男嬰姊姊目前由其他親屬照顧。

社會局也提到，家防中心接獲通報後，即刻派遣社工前往醫院了解，並陪同家屬製做筆錄，全案已啟動司法調查，由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查。

昨日傍晚近6時，警消接獲東區某民宅有1名9月大男嬰無呼吸心跳，救護人員到場緊急將男嬰送醫搶救，仍宣告不治。由於醫護人員在搶救過程中，發現男嬰身上有多處大小不一的瘀青，疑有受虐情形；廖男應訊時也坦承，這2天探視妻兒時有出手打孩子，檢察官將會同法醫驗屍釐清男童死亡原因，並追究男童父母相關刑責。