　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網嗆「斬首示眾即刻啟程」　江啟臣報案譴責暴力威脅

▲▼江啟臣 出席 啟思民本基金會舉辦 啟思民本民調 國際現勢 發布記者會 執行長黃奎博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免進入最後衝刺，不過近日有網友在社群媒體公然威脅要把立法院副院長「斬首示眾」，並用不堪入目的文字進行誹謗。對此，江啟臣表示，他已經向警方報案，並嚴厲譴責暴力威脅，他們尊重言論自由，但絕不容忍任何暴力威脅。

昨日在一個名為「蔡丁貴教授-自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，公開指出，「將啟臣龜縮為君子罷掉將啟程，江啟臣斬首示眾即將即刻啟程」。

江啟臣說明，對方用低俗粗鄙且與事實不符進行誹謗的貼文，這已徹底逾越言論自由的紅線，台灣絕不容許暴力威脅存在，該行為已涉犯刑法第305條的恐嚇罪，第310條的誹謗罪，以及公職人員選罷法104條意圖使人被罷免，除呼籲相關單位應儘速查辦，也盼各界理性冷靜，尊重不同的政治立場。

江啟臣表示，大罷免延燒至今，激化社會對立，深化彼此仇視，言語暴力不斷加深社會撕裂，現在更出現要斬首立法院副院長的暴力威脅，令人感到相當憂心與不安，這已不再是我們認識的台灣社會。

江啟臣強調，他們絕對尊重言論自由，也尊重公民行使憲法上的基本權，但對於公然對人身安全進行暴力威脅，絕不容忍，更不縱容。他問總統賴清德，「這就是你所謂的國家團結嗎？這就是你所謂珍貴的公民力量嗎？」。

▲▼ 網友在臉書上嗆江啟臣，「斬首示眾即刻啟程」 。（圖／讀者提供）

▲▼ 網友在臉書上嗆江啟臣「斬首示眾即刻啟程」 。（圖／讀者提供）

▲▼ 網友在臉書上嗆江啟臣，「斬首示眾即刻啟程」 。（圖／讀者提供）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五月天瑪莎突道歉！　驚見「大咖夫妻檔現身」
7/5預言倒數「羽田機場擠爆」　日企業家傻：這麼多人當真？
快訊／北市大安區大停電！8100戶無電可用
獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」　惡劣畫面曝光
快訊／雨彈入夜持續　10縣市豪大雨特報
林佳緯轟出首打席全壘打！賴可現場反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

受颱風影響　補充兵429梯、陸軍軍訓232梯延後至7／9入營

網嗆「斬首示眾即刻啟程」　江啟臣報案譴責暴力威脅

行政院核定矯正人員「深夜危勞津貼」　預估5千多位戒護警力受惠

雙北地方稅也超徵數億元　他嗆：蔣萬安和侯友宜普發現金嗎？

豐原1家5口遭詐輕生　黃珊珊嘆打詐無力：政府真有決心保護人民？

川普將對貿易夥伴設定關稅　行政院：持續積極與美方磋商

普發現金讓「無人機變遙控機」　卓榮泰籲別把國家力量分散

賴清德助攻成提油救火？藍營撿到團結十講「槍」　力拚穩住基本盤

海基會預算被砍　沒錢辦「台商子女夏令營」了

陳金德視察台中榮總質子中心　力促115年8月啟用

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

【離奇命案】男海邊游泳突遭惡犬攻擊　當場溺水身亡

受颱風影響　補充兵429梯、陸軍軍訓232梯延後至7／9入營

網嗆「斬首示眾即刻啟程」　江啟臣報案譴責暴力威脅

行政院核定矯正人員「深夜危勞津貼」　預估5千多位戒護警力受惠

雙北地方稅也超徵數億元　他嗆：蔣萬安和侯友宜普發現金嗎？

豐原1家5口遭詐輕生　黃珊珊嘆打詐無力：政府真有決心保護人民？

川普將對貿易夥伴設定關稅　行政院：持續積極與美方磋商

普發現金讓「無人機變遙控機」　卓榮泰籲別把國家力量分散

賴清德助攻成提油救火？藍營撿到團結十講「槍」　力拚穩住基本盤

海基會預算被砍　沒錢辦「台商子女夏令營」了

陳金德視察台中榮總質子中心　力促115年8月啟用

早餐別「一起床就吃」！醫師曝進食黃金時段

健保署招聘2名公衛師創「公家機關第一」　石崇良曝任務規劃

港「御用女俠」雪妮癌逝！丈夫兩周前才輕生　曾說：想跟太太一起走

味全龍人氣吉祥物首聯名國民零食　全新草莓煉乳口味甜蜜開賣

前進北極引燃聖火　115年全大運就在中央大學

五月天才唱7首歌...瑪莎突道歉！　驚見「大咖夫妻檔現身觀眾席」

關警暖勸單親母阻憾事　啟動「社安網」持續追蹤關懷

RF-5E型機除役典禮　5機編隊飛行完成最後任務

初次壞壞！妹子叫聲好聽「突被男友2字形容」　網轟沒水準

快訊／北市大安區大停電！8100戶陷黑暗　台電搶修中

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

政治熱門新聞

普發現金？4100億特別條例今將闖關

航空後換餐飲？業者證實經部來電要「軍人優惠」

快訊／急轉彎！普發現金再等等　「藍白沒共識」暫緩處理特別條例

劉世芳下令內政部同仁刪小紅書等5款APP　建議回復原廠設定清除

法務部快看！青鳥曾做藍委遺照、喊槍斃黃國昌

黃暐瀚：彭振聲翻供「事情就大了」　柯文哲已經起訴就應該交保

台中5死命案　盧秀燕：已指示辦到底

罷團買公車廣告　鶄：不投罷免沒資格搭

罷團女志工街頭遭毆！「文山退葆」譴責賴士葆

中選會公布了！　7/26「24藍委、高虹安罷免投開票所」開放線上查詢

小草喊投誠解放軍　綠民代：該取消1權利

曝「法國核電廠因高溫降載」　台大教授遭小草出征「沒知識」

協商中柯建銘電話狂響　傅崐萁亮手機自清

「死的不是你家人」！陳佩琪怒轟司法兇殘

更多熱門

相關新聞

賴清德助攻成提油救火？藍營撿到團結十講「槍」　力拚穩住基本盤

賴清德助攻成提油救火？藍營撿到團結十講「槍」　力拚穩住基本盤

距離7月26日首波罷免投票只剩三週，這場號稱台灣史上最大規模的罷免行動，原本在第一、二階段連署時氣勢如虹，罷免團體強力發動、聲勢高張，但隨著時間推移，近期整體社會關注度似乎出現「降溫」趨勢；與此同時，反罷免陣營逐漸集結，甚至在總統賴清德啟動「團結十講」後，意外成為藍營火力集中攻擊的對象，似乎助長了藍營支持者的投票動能。

誤闖敵營？罷團粉紅扇誤送到服務處　黃健豪：以為要踢館

誤闖敵營？罷團粉紅扇誤送到服務處　黃健豪：以為要踢館

林右昌赴花蓮宣傳大罷免　傅崐萁回擊：別玷汙鄉親善良單純的耳朵

林右昌赴花蓮宣傳大罷免　傅崐萁回擊：別玷汙鄉親善良單純的耳朵

大罷免先大和解　曹興誠授旗31罷團、邀林右昌登台致詞

大罷免先大和解　曹興誠授旗31罷團、邀林右昌登台致詞

大罷免遶境！曹興誠授旗31罷團　號召藍綠成為「保台香燈腳」

大罷免遶境！曹興誠授旗31罷團　號召藍綠成為「保台香燈腳」

關鍵字：

江啟臣大罷免

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口遭詐輕生！律師曝1招可救：別想不開

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

普發現金？4100億特別條例今將闖關

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

10縣市「暴風圈侵襲機率」破6成！準丹娜絲最新路徑曝

準丹娜絲可能達中颱「西岸北上」機率增　粉專曝風雨最大時段

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面