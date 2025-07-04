網嗆「斬首示眾即刻啟程」　江啟臣報案譴責暴力威脅

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免進入最後衝刺，不過近日有網友在社群媒體公然威脅要把立法院副院長「斬首示眾」，並用不堪入目的文字進行誹謗。對此，江啟臣表示，他已經向警方報案，並嚴厲譴責暴力威脅，他們尊重言論自由，但絕不容忍任何暴力威脅。

昨日在一個名為「蔡丁貴教授-自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，公開指出，「將啟臣龜縮為君子罷掉將啟程，江啟臣斬首示眾即將即刻啟程」。

江啟臣說明，對方用低俗粗鄙且與事實不符進行誹謗的貼文，這已徹底逾越言論自由的紅線，台灣絕不容許暴力威脅存在，該行為已涉犯刑法第305條的恐嚇罪，第310條的誹謗罪，以及公職人員選罷法104條意圖使人被罷免，除呼籲相關單位應儘速查辦，也盼各界理性冷靜，尊重不同的政治立場。

江啟臣表示，大罷免延燒至今，激化社會對立，深化彼此仇視，言語暴力不斷加深社會撕裂，現在更出現要斬首立法院副院長的暴力威脅，令人感到相當憂心與不安，這已不再是我們認識的台灣社會。

江啟臣強調，他們絕對尊重言論自由，也尊重公民行使憲法上的基本權，但對於公然對人身安全進行暴力威脅，絕不容忍，更不縱容。他問總統賴清德，「這就是你所謂的國家團結嗎？這就是你所謂珍貴的公民力量嗎？」。

▲▼ 網友在臉書上嗆江啟臣「斬首示眾即刻啟程」 。（圖／讀者提供）



