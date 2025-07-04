獨／撿「回收價32.56元」電鍋送人　清潔隊員依5年以上貪污罪起訴

▲北市1名黃姓清潔隊員撿回收電鍋送人竟觸犯貪污重罪。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市環保局某區清潔隊的黃姓夜班清潔員，於執行資源回收勤務時，將民眾丟棄的「大同電鍋」帶回家確認可用，隔日轉送他人。雖該電鍋回收估價僅新台幣32元，仍因涉及擅自處分職務上持有的非公用私有財物被移送。士林地檢署偵結，依《貪污治罪條例》起訴。

2024年7月間，黃男在轉運站執勤時，發現資源回收車上的一只大同電鍋外觀完整，疑似尚可使用，遂將其移至自己小貨車內，帶回家中插電確認功能正常。翌日，他將該電鍋帶至新北市一帶，轉送給一名婦人。

黃男事後主動向法務部廉政署北部地區調查組自首，並將電鍋歸還。在接受廉政署及地檢署偵訊時，他全盤坦承犯行，表示「看到電鍋還能用，一時起了貪念」，並強調沒有否認或推諉，對於違規行為深感懊悔，願意承擔法律責任。

北市環保局《環境清潔勤務須知》明定，清潔人員不得擅自占有或處分回收物品。根據市府與清運業者的契約，回收小家電以每公斤8.14元計價，該電鍋估算總值僅32.56元。檢方雖認黃男行為動機單純、金額極低，但指出其身為依法執行職務的基層公務員，仍應遵守法定規範，不能濫用職務資源圖利。

不過，檢察官也於起訴書中明確表達求情意見，認為黃男在尚未被揭發前即自首，並於調查中全盤自白且繳回電鍋，依法應適用《貪污治罪條例》第8條自首與自白的減刑規定。同時，因其圖利金額不超過5萬元、情節輕微，亦可依第12條再予從輕處理。

雖然本案涉案金額僅新台幣32.56元，法律上仍屬貪污罪，最低本刑為5年起跳。檢方雖依法必須提起公訴，但已盡可能爭取對被告有利的量刑依據。若法院採納檢方建請的2次減刑，黃男最終可能僅面臨2年以下徒刑，甚至有望獲判緩刑，免於實際入監。